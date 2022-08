Victor Jestin, lauréat du Prix Maison Rouge Biarritz 2022

Le Prix Maison Rouge a été fondé en 2019 par Céline et Guillaume Farré grâce au précieux concours de Frédéric Beigbeder et Frédéric Schiffter. À l’origine ce prix est né de la volonté de récompenser de manière indépendante l’audace, l’originalité et la créativité d’un ouvrage sans catégorie prédéfinie, à contrecourant des grands prix classiques remis par les professionnels du secteur et en amont de la rentrée littéraire.

Tous les membres du jury sollicités ont répondu favorablement à ce projet avec beaucoup d’enthousiasme et l’envie de promouvoir au Pays Basque un Prix littéraire visant à transmettre l’amour des lettres et des arts, en toute indépendance. Abel Quentin lauréat 2021 du Prix était même invité à se joindre au jury pour élire son successeur.

Pour cette 4ème édition, après une présélection initiale d'une soixantaine de livres, trois ouvrages restaient en lice : Clara lit Proust de Stéphane Carlier (Editions Gallimard), Les liens artificiels de Nathan Devers (Editions Albin Michel) L'homme qui danse de Victor Jestin (Editions Flammarion). C'est finalement Victor Jestin qui est désigné pour remporter le prix de cette année pour son 2ème roman L'Homme qui danse.

"La plage" est la boîte de nuit d'une petite ville en bord de Loire.

C'est là qu'Arthur, dès l'adolescence et pendant plus de vingt ans, se rend de façon frénétique. C'est dans ce lieu hors du temps, loin des relations sociales ordinaires, qu'il parvient curieusement à se sentir proche des autres, quand partout ailleurs sa vie n'est que malaise et balbutiements.

Au fil des années et des rencontres, entre amours fugaces et modèles masculins écrasants, il se cherche une place dans la foule, une raison d'exister.

Jusqu'où le mènera cette plongée dans la nuit ?

