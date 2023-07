Florence Pazzottu et Olivier Deprez lauréats de la bourse Arcane 2023

C’est pourquoi l’ADAGP et la SGDL ont souhaité s’associer, afin de créer une bourse de création dotée de 9000 € destinée à encourager la concrétisation de projets de livres d'artistes.

Mina H. contre Dracula

Lancée en 2021, la bourse Arcane récompense le projet d’un artiste des arts visuels et d’un auteur de textes, auxquels peut s'adjoindre un éditeur qui s'engage à réaliser l'ouvrage.

Parmi les 92 dossiers de candidature reçus pour cette 3e édition, le jury, composé de Lauriane Gricourt, conservatrice, Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse, Christian Jaccard, artiste, et Aram Kebabdjian, auteur, a retenu à l’unanimité le projet : Mina H. contre Dracula. Présenté par Florence Pazzottu, auteure, et Olivier Deprez, graveur.

Le projet d’écriture est né d’une rencontre des auteurs avec le texte de Friedrich Kittler, Le Testament de Dracula, qui dessine une histoire technique des médias à travers l’analyse de l’œuvre de Bram Stoker.

Une bourse

Oscillant entre les images et les textes gravés sur bois, Mina H. contre Dracula interroge à son tour les dispositifs médiatiques et la mémoire de l’image. Comme on se remémorerait un film, l’œuvre joue sur le mouvement, l’alternance, la superposition des gravures conçues comme des photogrammes, et des textes, conçus comme des inserts, intertitres ou sous-titres, créant un tout fait d’éclats.

Le projet Mina H. contre Dracula prévoit d’éditer un ouvrage fait main constitué de deux cahiers libres contenant des gravures sur bois et des textes gravés.

Le duo lauréat bénéficiera d’une bourse de 9000 € et de deux années pour réaliser l’ouvrage, qui sera tiré à 15 exemplaires minimum.

Crédits photo : Nidraged / Charles Grémont