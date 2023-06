Ratures indélébiles, lauréat du prix France Bleu de la BD 2023

Mathilde et Juliette, deux amies inséparables depuis leur plus tendre enfance, se retrouvent à un tournant de leur vie lorsqu'elles entrent en quatrième. Leur amitié est mise à rude épreuve par une série de changements : l'envie irrésistible d'être populaire, l'expérience déconcertante d'un premier amour et l'excitation de nouvelles rencontres.

Ces éléments, autrefois inconnus, commencent à brouiller leur complicité, les faisant dériver lentement l'une de l'autre. La situation atteint son paroxysme lorsqu'une photo dévastatrice de Juliette, prise en secret dans les vestiaires, fait surface.

En élargissant la perspective, l'image non sollicitée déclenche une onde de choc, secouant leur vie et leur relation à leurs racines. La photo de Juliette, prise sans son accord, est une intrusion effroyable dans son intimité, qui creuse un fossé encore plus grand entre les deux amies.

Cette intrusion amplifie le tourbillon d'émotions et de douleurs que l'adolescence inflige déjà, laissant Mathilde et Juliette se débattre chacune de leur côté dans ce chaos. Cet incident met en lumière les dangers et l'impact potentiellement destructeur du harcèlement numérique, un enjeu auquel sont confrontés beaucoup de jeunes aujourd'hui.

Pour la première fois, France Bleu a donné une voix aux adolescents dans leur jury auditeurs. Sous la présidence de Maxence Petitjean, le directeur adjoint de l'information de France Bleu, le jury était composé de 10 binômes parent-adolescent. Les votes exprimés reflétaient le consensus au sein de chaque duo, mais en cas de désaccord, c'est l'opinion de l'adolescent qui était retenue.

Le jury était enrichi par la participation de professionnels tels que Jim Bishop, le lauréat de 2022, Laurence Pisicchio, la référente Bande dessinée du CNL (Centre National du Livre), ainsi que les journalistes Pierre Garrigues et Jérôme Blachon d'ActuaBD.

Le nom du lauréat a été dévoilé ce 24 juin, lors des 27e Rendez-vous de la Bande Dessinée d'Amiens.

