Daniel Pennac Grand Prix de littérature, Jacques Roubaud de poésie  

Le Grand Prix de la Francophonie est allé à l'Américain d'origine roumaine, Thomas Pavel, et le Grand Prix de philosophie, à Françoise Dastur.

Daniel Pennac est l'auteur de nombreux romans à succès, dont La Fée carabine, qui a connu un immense succès en France et à l'étranger. L'auteur est également reconnu pour son engagement en faveur de la lecture et de l'éducation, plaidant pour le plaisir de lire et la liberté de choisir ses propres lectures.

Un autre livre emblématique est Comme un roman : une réflexion profonde sur le pouvoir de la lecture et de l'écriture dans nos vies. Il y explore les enjeux de la lecture obligatoire à l'école et encourage les individus à découvrir le plaisir de lire par eux-mêmes. Pennac est un écrivain polyvalent et engagé, dont les mots ont touché de nombreux lecteurs à travers le monde.

Son dernier roman en date, Terminus Malaussène est le dernier volet de la saga Malaussène. Dans ce roman, Pennac revisite avec brio l'univers foisonnant de sa famille haute en couleur, mettant en scène Benjamin Malaussène, le personnage central de la saga. Un ultime opus qui explore des thèmes chers à l'auteur, tels que l'amour, la tolérance et la solidarité.

Le travail littéraire de Jacques Roubaud se caractérise par une expérimentation formelle audacieuse et une réflexion sur la nature de l'écriture et de la création artistique. Il est considéré comme l'un des membres fondateurs de l'Oulipo, qui explore les contraintes et les structures formelles dans la création littéraire.

Trois prix de soutien à la création littéraire ont également été décernés à Miguel Bonnefoy après L’Inventeur, Kerwin Spire après Monsieur Romain Gary. Écrivain-réalisateur, et Erwan Barillot, après Moi, Omega.

