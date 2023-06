Les cinq finalistes du Prix Audiolib révélés

Pour cette 11e édition, le vote du public est ouvert jusqu'au 20 août (23H59). Le lauréat sera révélé en octobre à l'occasion d'une soirée de remise. Cette année encore, et ce depuis sa création, le Prix est soutenu et accompagné par Radio Nova.

Les livres audio en lice sont :

- Blizzard, de Marie Vingtras (Éditeur d'origine : de l'Olivier)

Alors que le blizzard fait rage, une jeune femme, un bûcheron et un homme à l’allure de lascar se lancent éperdument à la recherche d’un petit garçon. Parviendront-ils à le retrouver à temps ? Quels secrets enfouis cette quête fera-t-elle remonter ? Un premier roman à quatre voix qui a notamment reçu le Prix des Libraires en 2022.

Les lecteurs sont : Stéphane Boucher, Patrick Mille, Alice de Lencquesaing et Sébastien Pouderoux

Stéphane Boucher est un comédien présent à la fois au cinéma, au théâtre et à la télévision. Il a notamment tourné avec Jacques Rivette, Jim Jarmush, Francis Veber... Au théâtre, il a travaillé entre autres avec Didier Long et John Malkovich.

Patrick Mille est acteur, metteur en scène et réalisateur. Au théâtre, il a travaillé sous la direction, entre autres, de Francis Huster, Isabelle Nanty et Gérard Mordillat. Au cinéma il a joué notamment dans Bostella d’Edouard Baer, La jungle de Matthieu Delaporte, La doublure de Francis Veber ou encore, 99 francs de Jan Kounen.

Alice de Lencquesaing joue dans des films depuis l’adolescence. Elle a travaillé notamment avec Olivier Assayas et Mia Hansen Love. Elle a été remarquée pour ses rôles dans Ôtez-moi d’un doute de Carine Tardieu et Chacun chez soi de Michèle Laroque. Au théâtre, elle a joué dans le spectacle d’Alexis Michalik, Intra Muros, ainsi que dans son film : Edmond.

Acteur et metteur en scène formé à l’École du Théâtre national de Strasbourg entre 2004 et 2007, Sébastien Pouderoux joue sous la direction de nombreux metteurs en scène. Il entre à la Comédie- Française en 2012 et devient sociétaire en 2019.

- On était des loups, de Sandrine Collette (Éditeur d'origine : JC Lattès)

Le jour où Liam retrouve sa femme morte, tuée par un ours, il entreprend un long voyage avec son jeune fils. Des montagnes à la ville, de la ville au grand lac, Liam découvre le lien qui l’unit à Aru. La nature implacable qui les entoure renforcera-t-elle ou détruira-t-elle ce lien ténu ? Ce récit au rythme surprenant interroge l’instinct – autant paternel qu’animal.

Le lecteur : Thierry Hancisse

Après des études de peinture aux Beaux-Arts en Belgique, Thierry Hancisse suit une formation théâtrale au Cours Florent. Il intègre la troupe de la Comédie-Française en 1986 et est nommé sociétaire 6 ans plus tard. Il côtoie depuis, les grands auteurs du répertoire et travaille avec les plus grands metteurs en scène français et internationaux.

- Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawaguchi traduit par Miyako Slocombe (Éditeur d'origine : Albin Michel)

Bienvenue au café Funiculi Funicula, ce lieu magique qui permet de voyager dans le temps. Véritable phénomène d'édition au Japon, traduit dans plus de trente pays, le roman de Toshikazu Kawaguchi a touché le cœur de lecteurs du monde entier.

Le lecteur : Philippe Spiteri

Comédien de théâtre et de cinéma, Philippe Spiteri a joué sous la direction de Véronique Vela de la Comédie Française, Stéphane Douret (Le Dragon) ou encore Patrick Haudecœur (Thé à la menthe ou t’es citron). On peut entendre sa voix dans de nombreux films d'animation (Moi, moche et méchant, Sam Sam, Kaeloo, Les Minimoys...).

- Sa préférée, de Sarah Jollien-Fardel (Éditeur d'origine : Sabine Wespieser)

En dépit d’une enfance malheureuse, Jeanne ne cesse de revenir dans le Valais, aimantée par son amour pour sa mère et la culpabilité de n’avoir su la protéger de son époux, abusif et violent. Ce premier roman impressionnant, écrit d’une plume aussi incisive que bouleversante, a remporté l'an dernier le Prix du Roman FNAC et le Goncourt des Détenus.

La lectrice : Lola Naymark

Après une formation à la Classe Libre du Cours Florent, Lola Naymark est révélée en 2003 par le film Brodeuses d’Éléonore Faucher. Elle alterne les projets pour la télévision, le cinéma et le théâtre.

Paris, le 30 janvier 2023

- Entre fauves, de Colin Niel (Éditeur d'origine : Rouergue)

Dans ce roman noir haletant, aucun chasseur n’est jamais sûr de sa proie. Colin Niel tisse une intrigue aux ramifications complexes, qui mène l'audio-lecteur des Pyrénées au désert namibien. Entre fauves a été notamment salué par le Choix des libraires du Livre de Poche 2022 dans la catégorie Polar.

Les lecteurs : Charlotte Campana, Thierry Blanc, Cyril Romoli et Alexandre Nguyen

Après un master d’histoire, Charlotte Campana entre aux Cours Florent. Depuis, jouer sur un plateau de théâtre, face à une caméra ou prêter sa voix, sont autant de manières pour elle de travailler son instrument.

Thierry Blanc, comédien et metteur en scène, s'est formé à l’École de la Comédie de Saint-Étienne. Il a travaillé au théâtre et au cinéma. Il prête sa voix à de nombreux documentaires et livres audio.

Comédien au théâtre et à la télévision, doubleur, mais également pianiste et compositeur, Cyril Romoli a notamment joué au théâtre, dans L’Illusion comique ou encore La Grande Petite Mireille. Il a aussi doublé Scar et Pumba dans Le Roi Lion.

Alexandre Nguyen commence sa carrière à l'âge de 6 ans aux côtés de Gérard Depardieu et Christian Clavier dans le film Les Anges Gardiens pour le rôle de Bao. Le film étant exporté à l'international, il fait ses premiers pas dans le doublage en se post synchronisant en anglais.

Les lauréats des précédentes éditions étaient :

2022 : Ce que nous confions au vent, de Laura Imai Messina lu par Clara Brajtman, traduction de Marianne Faurobert

2021 : Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens lu par Marie du Bled, traduction de Marc Amfreville

2020 : Né d'aucune femme, de Franck Bouysse lu par Cachou Kirsch et Simon Duprez

2019 : My Absolute Darling de Gabriel Tallent lu par Marie Bouvet, traduction de Laura Derajinski

2018 : Quand sort la recluse, de Fred Vargas lu par Thierry Janssen

2017 : Petit Pays, de Gaël Faye lu par l'auteur

2016 : D'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan lu par Marianne Épin

2015 : Yeruldelgger, de Ian Manook lu par Martin Spinhayer

2014 : L'Extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea, de Romain Puértolas lu par Dominique Pinon

2013 : La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert, de Joël Dicker lu par Thibault de Montalembert

Crédits photo : Audiolib