Étienne de Montety, lauréat du Prix Jean d’Ormesson 2023

Le jury est présidé par François d'Ormesson, qui choisit des livres d'une manière un peu spéciale : « Ni l’époque, ni la langue, ni le genre n’entraveront le choix des douze jurés. Seuls leurs goûts, leur complicité et une certaine forme d’affinité élective guideront leur sélection », indique le règlement du prix.

Résumé de La douceur :

Lors de la Convention internationale de la rose en Australie, le narrateur, un journaliste français travaillant pour un magazine d’art de vivre, et Barbara, une reporter allemande, partagent une fascination commune pour May de Caux, la présidente de l’événement. Cette femme française au charme singulier cache un passé sombre qui hante son esprit, en tant qu’ancienne résistante et déportée. Au fur et à mesure que leur complicité grandit, ils conçoivent ensemble le projet d’écrire un livre.

Pour Barbara, une jeune femme d’une autre génération, il est crucial de transmettre cette histoire. May consent alors à raconter son expérience à Ravensbrück à l’âge de dix-huit ans, avec ses souffrances et ses amitiés. Elle évoque aussi l’après-guerre, où son corps a perdu la mémoire de la tendresse. Ce livre devient une enquête qui explore les cendres et les traces d’une vie reconstruite. Et parmi ces souvenirs, il y a celui de la rose cueillie à Ravensbrück, un éclat de beauté au milieu de l’horreur, à l’origine de sa renaissance.

