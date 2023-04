Le 27e Prix culturel Osamu Tezuka révèle ses lauréats

Tezuka Osamu (1928-1989) a signé environ 700 œuvres et réalisé 70 films et séries d’animation en 50 ans de carrière. Il est considéré encore aujourd’hui comme le « Dieu du Manga » et « pionnier » du genre.

Ses œuvres les plus connues sont Le Roi Léo (Trad. Sylvie Siffointe) et Astro, le petit robot (Trad. Edo) publié en France aux éditions Kana/Glénat. Traduit par Jacques Lalloz, on peut également citer La Vie de Bouddha (Tonkam/Delcourt), Black Jack (Kaze Manga/Asuka/Glénat), MW (Tonkam/Delcourt), L’Histoire des 3 Adolf (Delcourt / Tonkam) et L’Arbre au soleil (Tonkam).

Son succès est mondial. En 2018, le Festival d’Angoulême a proposé une rétrospective sur l’artiste. La même année, une planche du mangaka est partie aux enchères à 269 400 euros, rapportait le Figaro.

Hommage à l'artiste

Le journal national japonais Asahi Shinbun récompense annuellement un mangaka par le Prix culturel Osamu Tezuka. Il est l’un des prix créés en hommage à l’artiste, l’autre étant Le prix Tezuka qui récompense deux fois par an depuis 1971 les nouveaux mangaka.

Cette année, le Grand prix a été reçu par Kiwa Irie pour Yuria Sensei no Akai Ito (ゆりあ先生の赤い糸) aux éditions japonaises Kodansha (publié en février 2018). Le prix du grand créateur est décerné à Ganpu pour Danchôtei Nichijō aux éditions Shogakukan (publié en 2021). Et le prix de l’œuvre courte est obtenu par Ebine Yamaji pour Onna no Ko ga Iru Basho wa, aux éditions Kadokawa (publié en janvier 2022 - juin 2022).

Kazuo Umezu remporte le prix spécial pour Zoku Shingo : Chiisana Robot Shingo Bijutsukan, paru en 2022. Il s’agit de la suite de son manga Watashi wa Shingo, qui prend la forme de 101 peintures à l’acrylique.

La cérémonie de remise des prix se tiendra à Tokyo le 8 juin. Le prix culturel Osamu Tezuka permet d’obtenir un demi-million de yens à un million de yens (environ 7000 € à 3500 €) sous la forme d’une statuette en bronze.

Actuellement, les œuvres primées mentionnées n’ont pas été traduites en français.

Crédits photo : Sora (CC BY-ND 2.0)