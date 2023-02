Stone Maidens, ou quand TikTok fabrique un best-seller

Originaire de New York, avocat de formation, Lloyd Devereux Richards vit à Montpelier, ville de l'État du Vermont, au nord-est des États-Unis. En 2012, il publie son premier livre, intitulé Stone Maidens, chez Thomas & Mercer, une maison d'édition filiale de la multinationale Amazon.

Son roman met en scène une anthropologue judiciaire, Christine Prusik, lancée sur les traces d'un tueur en série qui s'attaque uniquement aux femmes avant de jeter leurs dépouilles dans des ravins.

Lloyd Devereux Richards n'a pas ménagé sa peine : il a passé 14 ans sur ce roman, qui lui tenait en conséquence beaucoup à cœur. Son projet mené à bien, il est « heureux, même si les ventes ne suivent pas », témoigne une de ses enfants, Marguerite.

Début février, elle tente de donner un petit coup de pouce au livre de son père en créant un compte TikTok promotionnel. Dans la première vidéo, elle raconte sa passion pour l'écriture et l'investissement pour son livre, « même si les enfants gardaient la priorité ». « J'aimerais beaucoup qu'il en vende un peu plus. Il ignore totalement ce qu'est TikTok », affiche-t-elle.

10 millions de vues plus tard, son souhait est plus que réalisé : Lloyd Devereux Richards est un auteur comblé, dont le livre a bien progressé dans les classements de vente d'Amazon. Pour entretenir l'engouement pour le livre — et pour son père écrivain —, Marguerite propose rapidement d'autres vidéos. Dans l'une d'entre elles, particulièrement touchante, elle lui révèle le nombre de vues de la vidéo et les commentaires d'encouragement qui l'accompagnent.

Si les ventes exactes ne sont pas communiquées — Amazon oblige —, le titre a quitté la 1452e place de la catégorie thriller sur le site de ecommerce, pour atteindre la 1e. Il se place, au moment de la publication de cet article, à la 15e place.

La vue d'une vidéo TikTok ne se transforme pas systématiquement en une vente, mais il est indéniable que Lloyd Devereux Richards a écoulé un certain nombre d'exemplaires de Stone Maidens. Si bien qu'il travaille désormais sur une suite...

Écriture et storytelling

La belle histoire de Lloyd Devereux Richards et de sa fille Marguerite fait office de vitrine idéale pour TikTok, qui travaille depuis plusieurs mois son positionnement dans le domaine de l'édition et de la littérature.

Avec un argument béton : la solidité et l'assiduité de sa communauté BookTok, qui réunit des lecteurs et lectrices du monde entier. Ces derniers partagent leurs coups de cœur et leurs découvertes dans de courtes vidéos qui mettent en avant les émotions ressenties. Le réseau social a fait connaitre ou propulsé plusieurs titres : citons Cain’s Jawbone d’Edward Powys Mathers, une enquête puzzle de 1934 (+ 235.600 % de ventes), It Ends with Us de Colleen Hoover ou encore Le chant d'Achille, de Madeline Miller (traduit par Christine Auché, Pocket).

Instagram l'avait aussi fait, en son temps, avec la redécouverte du Mur invisible de Marlen Haushofer (Actes Sud, traduction de Liselotte Bodo). Mais les Bookstagrammeurs sont pratiquement éclipsés par les BookTokeurs, désormais...

Le réseau social TikTok, originaire de Chine, cherche à multiplier les partenariats commerciaux avec les éditeurs : outre-Atlantique, le géant Penguin Random House n'a pas hésité longtemps avant de signer avec ce nouvel écran publicitaire.

Sans surprise, une des campagnes promotionnelles de TikTok met donc l'accent sur cette communauté BookTok, en recrutant un VRP de luxe, Augustin Trapenard, animateur de La Grande Librairie sur France 5. Ce dernier incarne le souci, pour TikTok, de lier désormais ses publications avec la promesse d'un contenu qualitatif, loin des reproches de superficialité adressés au réseau, voire de collecte abusive de données personnelles.

Au début du mois de février, le Sénat a d'ailleurs ouvert une enquête sur TikTok, dont l'objectif « est de tirer des fils et de dévoiler certaines zones d’ombre », selon Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants — République et territoires (LIRT), à l'origine de l'initiative. Les conclusions de l'enquête doivent tomber au mois de mars prochain.

Pour revenir à l'histoire de Lloyd Devereux Richards, cette dernière a fait un autre heureux : Amazon, qui ne s'est pas privé de relayer le storytelling de TikTok sur ses propres réseaux sociaux ou via le Washington Post, appartient toujours au fondateur de la multinationale, Jeff Bezos.

Photographie : illustration, Ivan Radic, CC BY 2.0