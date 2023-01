Prix et Palmarès officiel du Festival de la BD 2023

Ont également été remis ce soir le Prix Philippe Druillet, les Prix René Goscinny - Prix du Meilleur Scénario et Prix René Goscinny - Prix du Jeune Scénariste, et le Prix Konishi pour la traduction de manga japonais en français.

Jeunesse

La longue marche des dindes, Leonie Bischoff - Kathleen Karr - Rue de Sèvres

En plein ouest américain, le jeune Simon se met en tête de conduire un troupeau d’un millier de dindes vers la grande cité de Denver. Une longue route pleine de rencontres et de dangers, et aussi une occasion de grandir et de trouver sa voie. Cette adaptation solaire du roman de Kathleen Karr prône, avec finesse, l’affirmation de soi et l’ouverture aux autres.

Spécial du grand jury jeunesse

Toutes les princesses meurent après minuit, Quentin Zuttion - Le Lombard

Alors que la princesse Diana vient de mourir à Paris et que les grandes vacances s’achèvent, tout se joue dans le jardin d’une zone pavillonnaire : Lulu, 8 ans, est amoureux de son blondinet de voisin ; sa grande sœur vit un chagrin d’ado romantique ; et leurs parents se séparent. Trois histoires d’amour contrariées, pour trois âges de la vie, dans la moiteur d’une dernière journée d’été.

Polar SNCF

Ce prix récompense un polar en bande dessinée, que celui-ci soit une création originale ou l’adaptation d’une œuvre littéraire. Il est remis par un jury d’experts.



Hound Dog, Nicolas Pegon – Denoël Graphic

Un jour, deux copains de beuverie se retrouvent avec un chien sur les bras. Problème : son propriétaire est mort. Ils décident de partir à la recherche de ses proches pour leur refiler l’animal. Mais à force de poser des questions, on peut s’attirer de gros ennuis... Sous l’ombre tutélaire d’Elvis Presley, un polar d’atmosphère servi par des aplats de couleur au climat envoûtant.

Bande dessinée alternative

Délivré par un jury spécialisé, il récompense la meilleure publication non-professionnelle, sans distinction d’origine géographique ou de périodicité, parmi une trentaine de réalisations.

Forn de Calç, Extinció Edicions (Espagne)

Avec Cristian Robles, Blanca Hernández, Carmen B. Mikelarena, Alex Graham, Begoña García-Alén, Clara S. Prous, Martín Romero, Jaume Pallardó, Brais Rodríguez, Isabel Ruiz, Raquel, Natalia Zaratiegui, Irkus M. Zeberio, Sammy Harkham, Clara San Millán, Roger Pelàez, Abel Cuevas. Forn de Calç donne l'opportunité aux auteurs nouveaux et confirmés d'expérimenter librement le langage de l'art séquentiel. Et, surtout, de construire un espace par le bas, du militantisme à la bande dessinée indépendante.

Éco-fauve Raja

Il est choisi parmi des albums traitant des enjeux écologiques et de développement durable, préalablement retenus par le comité de Sélection général. Ce prix est attribué par un jury de lecteurs de L'Alpha - Médiathèque du Grand Angoulême.

Sous le soleil, Ana Penyas - Traduction de Benoît Mitaine – Actes Sud L'An 2

En évoquant l’histoire d’une famille à travers trois générations, Ana Penyas met en lumière les ravages de la politique touristique espagnole menée depuis 1969 et ses conséquences dramatiques sur la ville de Valence, victime de la disparition de ses activités traditionnelles, de la bétonisation de son littoral, de la spéculation foncière et des excès du tourisme de masse

Prix Patrimoine

Il est décerné par le Grand Jury du Festival. Ce prix met à l’honneur une œuvre appartenant à l’histoire mondiale du 9e art, ainsi que le travail éditorial ayant permis de la redécouvrir.

Fleurs de Pierre, Hisashi Sakaguchi - Traduction d’Ilan Nguyen - Revival

Réédition d’un classique du manga qui prend pour cadre la Yougoslavie de 1941 livrée aux exactions nazies, et dont les héros sont deux enfants en butte aux horreurs de la guerre. Publié en France en 1997, Fleurs de pierre est proposé dans une version fidèle à l’œuvre d’origine, grâce à une édition intégrale en cinq volumes agrémentée d’une nouvelle traduction

Prix du public France Télévisions

Huit titres sont choisis dans la Sélection Officielle par un comité de journalistes et spécialistes de la littérature de France Télévisions. Suite à un appel à candidatures lancé par France Télévisions auprès de son public, les bandes dessinées sont offertes en lecture à neuf téléspectateurs. Ils constituent le jury de lecteurs qui choisit le lauréat de ce Prix du Public France Télévisions.

Naphtaline, Sole Otero - Traduction d’Éloïse de la Maison - Çà et Là

En 2001, Rocío s’installe dans la maison de sa grand-mère qui vient de mourir. Commence alors pour la jeune femme un travail de questionnement personnel qui l’amène à revoir l’histoire de son aïeule et celle de sa famille. Mais aussi celle de son pays, l’Argentine, et de son modèle patriarcal. En partie autobiographique, Naphtalineest le septième album d’une autrice qui réside aujourd’hui en France.

Fauve des lycéens

Le Fauve des Lycéens a été créé par le Festival avec le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse. Parmi les dix titres choisis par le comité de Sélection général, les lycéens votent pour leurs cinq bandes dessinées préférées. Les classes participantes sont représentées par un délégué pour constituer un jury national qui désigne le lauréat.



Khat, Ximo Abadía – Traduction d’Anne Calmels et David Schalvelzon – La Joie de lire

Natan, un jeune garçon originaire d’Érythrée, décide de quitter sa terre africaine pour trouver refuge en Europe. Avec des centaines d’autres migrants qui, tout comme lui, ont fui la misère et la faim, il arrive en Espagne. Un bel album aux couleurs éblouissantes, qui témoigne avec justesse du quotidien de ces milliers de migrants qui ont tout abandonné pour vivre une nouvelle vie.

Révélation

Le Fauve Révélation est décerné à l’album d’un auteur ou d’une autrice en début de parcours et qui a publié trois albums maximum en tant que professionnel.le.

Une rainette en automne (et plus encore…), Linnea Sterte - Traduction par Astrid Boitel - Les Éditions de la Cerise

Le jour où une petite grenouille rencontre deux crapauds vagabonds qui ont capturé le fantôme d’une fleur, elle décide de partir vers le sud avec eux. En chemin, elle croisera les animaux les plus divers et découvrira la vie, tout simplement. Un conte enchanteur et poétique, magnifié par un trait léger et délicat, qui fait écho aux univers graphiques de Moebius et Miyazaki.

Fauve de la série

Le Fauve de la Série distingue une œuvre destinée à être publiée sur plus de trois volumes, quelle que soit sa longueur totale.

Les Liens du sang T.11, Shuzo Oshimi - Traduction de Sébastien Ludmann - Ki-oon

Quelle est la frontière entre l’amour fou et la folie ? Si la vie quotidienne de Seiichi peut paraître banale, le jeune garçon est en réalité prisonnier de l’affection démesurée que lui voue sa mère et qui l’emprisonne à la manière d’un insecte pris dans la toile d’une araignée... Une ambiance étouffante au service d’une intrigue subtile qui montre que l’amour peut être parfois toxique.

Fauve spécial du jury

Il récompense une œuvre qui a particulièrement marqué le jury par sa narration, son esthétique et l’originalité de ses choix.

Animan, Anouk Ricard — Exemplaire

En hommage amusé à Manimal qu’elle regardait à l’adolescence, l’autrice bien connue d’Anna et Froga relate la vie de Francis qui, comme dans la minisérie télé américaine, se transforme en animal pour mener à bien ses enquêtes. Constitué de récits courts entrecoupés de peintures, Animan pratique un mélange des genres assez unique, entre humour, polar, superhéros et chronique familiale

Meilleur album

La couleur des choses, Martin Panchaud - Çà et Là

Simon mise les économies familiales lors d’une course hippique et gagne un gros lot qu’il ne peut encaisser. Entre-temps, sa mère est tombée dans le coma et son père a disparu. Ce récit d’apprentissage, qui voit un ado anglais jusque-là timoré partir à la recherche de son père, se distingue par sa forme novatrice. Les personnages y sont des cercles colorés et les décors, des cartes.

