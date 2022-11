Du garage au dressing : ranger ou partager ses livres ?

Ce lecteur avide toute sa vie, Jeremy Cameron, possède une impressionnante collection d’ouvrages de poche. Trop nombreux, beaucoup de titres se sont retrouvés dans son garage. Il y a douze ans, il était retourné dans sa ville natale et en repartit avec une énorme collection héritée de son grand-père, de ses parents, de ses sœurs, s’ajoutant à sa propre bibliothèque – pour plus d’un millier de livres.

« Depuis 1956, j’ai gardé une liste de toutes les oeuvres que j’ai lues. Cela représente en moyenne environ un texte par semaine », expliquait-il en 2020. Près de 3000 ouvrages lus, et dans son panthéon, la série de J.R.R Tolkien, Le Seigneur des anneaux. Parmi les plus imposants bouquins dévorés, il y a Guerre et paix de Tolstoï et Un garçon convenable de Vikram Seth.

Il est formel, tous seraient deux fois meilleurs s’ils étaient deux fois moins longs... Il aurait également aimé quelques blagues, mais en connaissant la biographie de Tolstoï, on peut rapidement comprendre que ce n’était pas vraiment son genre... « L’idée de jeter un livre est tout simplement épouvantable », confiait l’agent de probation à la retraite à Eastern Daily Press, mais que faire de tout ça ?

Le garage transformé

Jeremy Cameron a été épaulé dans son projet par un menuisier qui a transformé son garage double en bibliothèque insolite. À la place des pots de peinture, outils de toutes sortes et autres véhicules plus ou moins imposants, des étagères en bois, des tapis, des chaises confortables et même un radiateur. Cet endroit calme où tout le monde peut s’asseoir, lire ou emporter des livres, est ouvert à toute heure pour tout le village.

Respectant les us et coutumes des bibliothèques publiques et de certaines privées, l’impressionnante collection a été classée par ordre alphabétique. Certains ouvrages de son grand-père proviennent de la fin du XIXe-début XXe siècle. Ce dernier est décédé de la grippe espagnole en 1918.

Celui qui a également publié plusieurs livres, dont cinq romans policiers, va jusqu’à livrer des livres dans la région à ceux qui en ont fait la demande, ayant probablement bien conscience de ce que la lecture lui a apporté et de la place que ça libérera...

Trop de place cette fois..

L'inverse de “je n'ai pas assez de place et j'improvise une bibliothèque publique” serait alors la création d’une espace personnel puisant dans un trop plein d’espace chez soi. Ou comment transformer un placard vide en une bibliothèque... secrète.

La chaîne TikTok DailyBookRecs, concentrée sur les livres, s’est façonnée un petit coin tranquille, idéal pour se perdre un peu dans sa tête. En revanche, il n'est pas trop conseillé pour les claustrophobes, la porte risque de se fermer...

Pour réaliser une bibliothèque de cette sorte, il faudra acheter un joli papier peint sombre, des étagères, une petite table à thé, et pourquoi pas une chaise longue pour un meilleur confort. Elle prouve en tout cas que l’on peut installer beaucoup de choses dans un placard vide sans se sentir trop à l’étroit.

Et comme toujours, les livres possèdent cette dimension esthétique incontournable dans un intérieur, même réduit...

Crédits photo : Crédits : Dimitris Kamaras (CC BY-SA 2.0)