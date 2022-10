Clélia Nau, lauréate du Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts 2022

Créé en 2002 à l’initiative du Prix du Cercle Montherlant et de l’Académie des beaux-arts, ce prix fête cette année ses 20 ans. Il récompense chaque année un ouvrage d’art de langue française. Doté d’un montant de 10.000 euros, la dotation du prix est répartie depuis 2016, entre l’auteur (8000 euros) et l’éditeur (2000 euros). Il est entièrement nancé grâce à la générosité de Monsieur Jean-Pierre Grivory, président directeur général de la société Parfums Salvador Dali.

Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, diplômée de l’Institut d’Etudes de Paris, agrégée de philosophie, docteur de l’E.H.E.S.S. (directeur, Daniel Arasse), Clélia Nau enseigne l’esthétique et l’histoire de l’art au sein du département « Lettres, Arts, Cinéma » de l’Université de Paris.

Voici, un résumé de l'ouvrage par l'éditeur :

Tout est feuille, nous dit Goethe, dont le regard vitaliste introduit au xviiie siècle une singulière extension à la définition du feuillage. Les parties de la plante ne seraient-elles pas toutes comme des modifications d'une seule et même forme : des feuilles transformées, soumises à mesure de leur croissance à des processus de déploiement ou, au contraire, de contraction et d'intensification ? Des feuilles transformées ? Et comment les arts, la peinture mais aussi la photographie et le cinéma, ont-ils composé avec cette forme à la fois volatile et détaillée, bruissante, massive et foliacée, autant qu'avec le milieu, avec l'air, la radiation solaire, sans quoi la forme-feuillage ne saurait exister ? Clélia Nau braque l'objectif sur un motif longtemps condamné à ne croître que dans les marges de l'art.

Elle redonne voix à cette vie profondément autre, mystérieuse, à ces feuillages dont le mode d'existence spécifique est de bruire ou de végéter. Un bruire qui n'a pas pour seule fonction d'apporter un supplément de grâce, qui peut aussi perturber la fiction, interférer avec la fable représentée. Un végéter qui n'est pas qu'existence passive : en latin, vegetare désigne ce principe actif de vie grâce à quoi le végétal produit tout au long de sa vie de nouveaux organes, déploie, mieux, invente sa forme, marque même de sa vitalité.