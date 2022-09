Laurent Joly reçoit le Prix François Mauriac 2022

La remise du prix sera effectuée par Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, et Jean-Noël Jeanneney, président du jury, en public et en présence d’élèves de 1re et terminale des lycées d’Aiguillon (47) et de Blanquefort (33).

Le résumé de l'éditeur pour La rafle du Vel d’Hiv :

La rafle dite du « Vel d'Hiv » est l'un des événements les plus tragiques survenus en France sous l'Occupation. En moins de deux jours, les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 femmes, hommes et enfants, répartis entre Drancy (près de 4900) et le Vel d'Hiv (8000), ont été arrêtés par la police parisienne à la suite d'un arrangement criminel entre les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy. Seule une petite centaine de ces victimes survivra à l'enfer des camps nazis.

Cette opération emblématique et monstrueuse demeure pourtant relativement méconnue. L'arrière-plan administratif et la logistique policière de la grande rafle n'ont été que peu étudiés, et jamais dans le détail. Légendes (tel le nom de code « opération Vent Printanier ») et inexactitudes (sur le nombre de personnes arrêtées ou celui des effectifs policiers) sont répétées de livre en livre. Et l'on ignore que jamais Vichy ne livra plus de juifs français à l'occupant que le 16 juillet 1942 ! D'où l'ambition, dans cet ouvrage, d'une histoire à la fois incarnée et globale de la rafle du Vel d'Hiv.