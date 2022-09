Rentrée littéraire : la première sélection du Prix Goncourt 2022

Qui succédera à Mohamed Mbougar Sarr, lauréat 2021 du Prix Goncourt pour La plus secrète mémoire des hommes, publié aux éditions Philippe Rey ? Les Académiciens Goncourt ont en tout cas lancé les paris autour de 15 ouvrages, ce mardi 6 septembre.

La première sélection du Prix Goncourt 2022 :

Muriel Barbery, Une heure de ferveur, Actes Sud

Grégoire Bouillier, Le coeur ne cède pas, Flammarion

Nathan Devers, Les liens artificiels, Albin Michel

Giuliano de Empoli, Le Mage du Kremlin, Gallimard

Carole Fives, Quelque chose à te dire, Gallimard

Sabyl Ghoussoub, Beyrouth-sur-Seine, Stock

Brigitte Giraud, Vivre vite, Flammarion

Sarah Jollien-Fardel, Sa préférée, Sabine Wespieser

Cloé Korman, Les Presque Soeurs, Seuil

Makenzy Orcel, Une somme humaine, Rivages

Yves Ravey, Taormine, Éditions de Minuit

Pascale Robert-Diard, La petite menteuse, L'Iconoclaste

Emmanuel Ruben, Les Méditerranéennes, Stock

Monica Sabolo, La vie clandestine, Gallimard

Anne Serre, Notre si chère vieille dame auteur, Mercure de France

L'Académie a précisé quelques règles, à destination de tous ceux qui participent à la lecture des ouvrages, aux sélections, puis à l'élection du livre lauréat. Ainsi, « les membres du jury qui tiennent une rubrique littéraire dans un média s'abstiennent de chroniquer les ouvrages qui figurent dans la sélection aussi longtemps que ces ouvrages y figurent », afin de ne pas influencer leurs confrères et consœurs, ou affoler les pronostics.

Par ailleurs, et en raison d'une vilaine polémique impliquant la jurée Camille Laurens et l'auteur François Noudelmann, son compagnon à la ville, dont le dernier ouvrage figurait dans la sélection du Prix Goncourt 2021, l'Académie a souhaité injecter un peu plus d'éthique dans les processus de sélection.

À LIRE: Les conseils de lecture de l'Académie Goncourt pour l'été

« Les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury » deviennent ainsi inéligibles dans les sélections, et ne peuvent prétendre à la récompense, indique l'AFP...

Le Prix Goncourt signifie toujours, malgré l'absence de récompense pécuniaire, des ventes assez solides pour l'ouvrage lauréat. La plus secrète mémoire des hommes s'est ainsi écoulé à plus de 468.000 exemplaires en grand format, tandis que L'anomalie, d'Hervé Le Tellier (Gallimard), a poursuivi ses performances dans les meilleures ventes en poche, au cours de l'été. Grand format et poche confondus, le titre accumule près d'1,3 million d'exemplaires vendus (chiffres Edistat)...

Le Prix Goncourt est généralement décerné au mois de novembre, parallèlement au Prix Renaudot, qui révèle son favori de la rentrée littéraire le même jour.

Dossier : Rentrée 2022 : les prix littéraires de l'automne

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones