Bibliothèques : des étagères pour faire rayonner la culture

Peut-on dire qu’une étagère pensée pour soutenir des livres est un simple meuble ? Pas tout à fait, car l’objet livre revêt un caractère particulier dans notre civilisation. Il peut même apparaître comme le symbole de la culture. C’est en effet à travers lui que se transmet une grande partie des connaissances. Pour d’autant mieux servir les livres que l’on souhaite ranger, choisir des étagères qui s’oublient est à même de faire la différence. Mais on peut aussi faire le choix d'une bibliothèque meubre pour aménager un coin lecture, dans une chambre, un bureau, voire une salle à manger.

L’entreprise française TEEbooks propose des solutions de rangement au design très étudié pour organiser un espace bibliothèque, le mur d’un couloir, celui d’une chambre ou, pourquoi pas, dans le petit coin, histoire de donner une coloration très culturelle à ce lieu parfois oublié dans la décoration d’une maison ou d’un appartement. Chaque étagère peut aussi héberger des objets de décoration afin de personnaliser la disposition des livres.

Mettre la culture à la portée de tous, c’est aussi faire le choix, dans la chambre de chaque enfant, de créer un petit espace dédié au livre. Différentes étagères peuvent être utilisées pour arriver à un agencement optimal. On peut associer l’enfant à l’élaboration de sa petite bibliothèque. Ainsi, il s’approprie d’autant mieux les livres qui se trouvent dans cet endroit. On peut faire le choix d’étagères, de meubles de rangement, ou alors de modules de bibliothèque, selon l’espace dont on dispose.

Originales et bien pensées, les bibliothèques design et étagères TEEbooks sont un vecteur culturel efficace et discret en favorisant la diffusion du savoir partout dans votre intérieur. Où que votre regard se pose, il rencontrera certainement un ouvrage qui vous appelle depuis longtemps et qu’enfin vous allez saisir et ouvrir.

Blanches et discrètes, elles sauront mettre en valeur vos livres d’art aux couvertures stylisées, en les mettant ainsi à disposition de tous. Mais si votre goût se porte également pour la musique, et que vous disposez d’une collection importante de CD, voire de vinyles, des étagères sont tout spécialement pensées pour devenir les écrins de vos pépites musicales. Ainsi, vos murs s’habilleront de culture aussi bien littéraire que musicale dans un ensemble du plus bel effet.

A l'heure de la bibliothèque numérique, redonner une place importante au livre dans les pièces de vie est certainement aujourd’hui la clef d’un intérieur à la fois chaleureux et ouvert sur le monde. La culture rayonne dans ces espaces de réception et de passage et annonce au visiteur une part de votre personnalité, de vos goûts, de vos pensées. Les éclats de rire résonneront dans l’instant, mais vos murs, habillés de livres, donneront une épaisseur à ces moments uniques. "Rangez vos livres" peut apparaître comme un véritable impératif pour favoriser l'harmonie de votre intérieur.

