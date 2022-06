Lizia, l'accessoire indispensable pour lectures de nuit

Cédric Le Guern et Lucas Moysan sont tous deux étudiants à l’INSA de Rennes. Ensemble, ils fondent la start-up Lizia autour d’une petite révolution de leur cru. Futurs ingénieurs, ils ont imaginé un accessoire permettant de lire d’une seule main, de jour comme de nuit, qui fait également office de marque-page. Que demander de plus ?

S’il existait déjà des lampes de lecture en tout genre, à placer autour de son cou, à clipser sur la lecture en cours, ou encore à glisser entre les pages, aucune n’était jumelée aux fameux « thumb book holders ». Ces supports de lecture s'installent sur le pouce pour tenir confortablement un ouvrage ouvert, d’une seule main. C’est maintenant chose faite avec Lizia qui, pour couronner le tout, est réalisée en plastique recyclé.

« Au départ, je ne connaissais pas du tout ces petits objets. Puis, au fur et à mesure, je me suis renseigné, mais je ne trouvais que des gadget chinois en plastique, de mauvaise qualité. De même, les lampes de lecture sont souvent imposantes et risquent d’abîmer le livre. Avec Lizia, je voulais résoudre ces soucis en préservant les différentes fonctionnalités », nous explique Cédric Le Guern.

Une innovation Made in Bretagne

Le dispositif se porte sur le pouce et maintient la page ouverte. Surmonté d’une petite lampe à la lumière chaude (idéale pour lire), il éclaire directement cette dernière sans risque de gêne pour son voisin de litée. Une fois la session de lecture terminée, Lizia se glisse dans le livre, comme un marque-page. Il fallait y penser et bien ces deux étudiants l’on fait.

« Nous souhaitions mettre en avant des valeurs responsables comme le made in France et l’écologie, c’est pour cela qu’on a choisi de réaliser Lizia en plastique recyclé. Aussi, l’ensemble du processus de construction aura lieu dans l’ouest de la France. Lizia est rechargeable en micro USB plutôt que de fonctionner sur piles. C’est important pour nous de construire une image de marque avec des valeurs fortes et respectueuses de l’environnement, » précise le futur ingénieur.

Tout commence en mai 2018, Cédric Le Guern nous raconte : « J’étais encore au lycée et j’avais pour habitude de lire sur le côté avec une lumière très froide qui éclairait mal mon livre. Pour le confort, c'était à revoir. J’avais reçu une imprimante 3D à Noël et je suis passionné de conception alors je me suis dit “pourquoi ne pas imprimer des prototypes”. Par la suite j’ai pu le faire tester à ma famille et mon entourage : ils ont trouvé ça très pratique. Et si ça leur était utile à eux, pourquoi pas à d’autres ? »

Deux ans plus tard, Lucas Moysan, ami de Cédric et grand lecteur rejoignent l’aventure. Après plusieurs essais, variant la forme et les fonctionnalités, Lizia est née. Quatre ans après le premier prototype, elle est prête à être lancée le 30 mai dernier sur la plateforme de financement participatif Ulule. Il aura suffi d’une seule journée pour que Cédric Le Guern et Lucas Moysan séduisent 100 futurs utilisateurs. Depuis, en trois semaines à peine, ce sont près de 1400 Lizia qui ont été prévendus au prix de 19 €.

Pour fêter le succès de ce démarrage en fanfare, les deux étudiants-ingénieurs se sont lancés dans un tour de France en fourgonnette pour communiquer sur leur projet, aller à la rencontre des aficionados, mais aussi des professionnels en se rendant en librairie. « Leur avis est très important pour nous, il nous pousse à continuer d’améliorer le produit », explique le cofondateur.

« Les libraires sont toujours un peu réticents quand il s’agit d’accessoires de lecture. Il considère que cela représente une barrière entre le livre et le lecteur. Mais quand on leur présente le projet, ils sont très emballés par cet objet minimaliste et très simple qui minimise cette rupture. Lizia existe même en blanc ce qui le rend quasiment invisible sur la page et permet d’apprécier le confort de la lecture papier, » conclut Cédric Le Guern.

La livraison des Lizia est prévue pour le mois de décembre 2022.

Crédits photo : Cédric Le Guern et Lucas Moysan, Facebook