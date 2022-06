Voué à être abattu, un arbre devient une immense sculpture de livres

La mairie de Guadalajara, en collaboration avec l'association Proyecto 3, développe, depuis 2018, le programme « Un árbol, un sentimiento » (« Un arbre, un sentiment ») qui consiste à donner une seconde vie aux arbres secs, et à sculpter dans le tronc une statue qui transmet une idée ou un sentiment.

Sur la place Santo Domingo se trouvait, dans les jardins, un pin d'Alep de 110 ans. Affecté par les chutes de neige successives, asséché, il devait être abattu. Mais le programme de la ville en a décidé autrement : il a été transformé en sculpture artistique de plus de quatre mètres, intitulée « Escalera de libros ». Cela permet de rendre hommage aux professeurs, et de reconnaître leur travail quotidien.

Le choix du thème n'est d'ailleurs pas apparu par hasard : l'escalier de livres est situé à côté d'une statue du Comte de Romanones, qui a incorporé, en 1901, les salaires des professeurs dans le budget de l'État.

L'objectif final : que Guadalajara dispose de tout un ensemble de sculptures artistiques, créées sur des arbres mourants, autour de thèmes divers comme le monde animal, la féérie, ou la mythologie. L'arbre non abattu a ainsi une seconde vie bien remplie, et peut être contemplé d'une autre manière. Ainsi, dans le parc de San Roque, une sculpture représentant un couple enlacé est toujours visible : elle fut créée en 2010.

La ville de Guadalajara annonçait, en 2019, prévoir une sculpture par an. Et si, dans la sphère médiatique, ce fut l'escalier de livres qui fut le plus repris et partagé, l'association Proyecto 3 ne s'est pas arrêtée là : en 2019, c'est un violoncelle, symbole de la musique et hommage à tous les musiciens de Guadalajara, qui fut sculpté dans un pin sec du parc de La Concordia. Dans la ville espagnole, la beauté et l'art se trouvent ainsi partout, même s'il faut parfois lever les yeux - et apprécier, à leur juste valeur, les différents hommages rendus par ces arbres transformés.

