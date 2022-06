L'érotisme décliné en mots (f)léchés

Les livres anciens restent plébiscités par tous les amoureux d'objets et de littérature – à chiner ou dénicher dans des boutiques d'occasion ou des librairies spécialisées. Mais parfois, avec un coût significatif. Avec ce petit tutoriel Do It Yourself, vieillir les livres de sa bibliothèque sans attendre plusieurs décennies devient possible. Ou comment recréer artificiellement une ambiance pour son salon : inutile, donc indispensable, non ?