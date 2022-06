Cyclo-biblio : “La connaissance, par les livres et par les gens

« Cheveux au vent, molets de béton », telle est la devise des cyclo-biblio, à laquelle s'ajoute un « Bière à la main » aux seules fins de « consommer local ». Une ambiance de franche camaraderie soude les participants et participantes de la 7e édition de Cyclo-biblio, une opération de plaidoyer qui voit les bibliothécaires enfourcher leurs vélos pour présenter leurs métiers, rencontrer des collègues et créer ou renforcer des liens.

Partie de Nancy pour arriver six jours plus tard à Metz, la joyeuse file de bibliothécaires a traversé villes, villages et campagne de la Lorraine, mais aussi du Luxembourg, avec des arrêts à Vandoeuvre, Chaligny, Toul, Commercy, Saint-Mihiel, Verdun, Esch-sur-Alzette, Thionville ou encore Villerupt.

Un parcours de 300 kilomètres, entrecoupé de nuits au sein d'hôtels ou d'auberges de jeunesse. Même si la pluie a épargné les coureurs, les soirées à la belle étoile n'ont pas eu lieu et chacun a visiblement pu récupérer, le rythme étant adapté même aux dilettantes du cycle.

En plus de créer du lien entre les participants, Cyclo-biblio leur permet de pratiquer le biblio-tourisme, autrement dit la visite des établissements sur le parcours. « On oublie le travail sur le parcours, tout en se formant et en découvrant de nouveaux aspects ou de nouvelles pratiques du métier », constate Sylvie, qui effectuait là son premier Cyclo-biblio. Bibliothécaire depuis une dizaine d'années à Chauffailles, en Saône-et-Loire, elle a particulièrement apprécié les étapes plus champêtres du parcours, dont elle salue « l'organisation au top ».

Damien, à son 3e Cyclo-biblio, a eu le souffle coupé devant le Learning Center de l'université de Belval, au Luxembourg, « incroyable par ses moyens et ses ambitions ». L'Æncre, la médiathèque du Grand Verdun, la journée précédente, l'avait aussi vivement interpelée. « Cyclo-biblio rebooste pour la pratique du métier, et donne pas mal d'idées pour les mois suivants », indique-t-il : venir d'Épinal ne l'a pas empêché de redécouvrir cet environnement.

À la rencontre des usagers

L'autre volet primordial de l'initiative Cyclo-biblio est donc le plaidoyer : rencontrer les usagers et, surtout, les non usagers des bibliothèques, afin de les interpeler, de « faire tomber les représentations », rappelle Aurélie à l'occasion d'un discours d'arrivée.

Venu de Courtrai, en Belgique, Martÿn qualifie l'opération de « très belle manière de faire de l'advocacy, puisque le vélo permet de s'arrêter facilement dans les campagnes, villages ou villes et d'être très proche des gens ». Et Damien de compléter : « Les discussions restent assez brèves, il est donc difficile de savoir si l'on arrive finalement à les convaincre, mais le contact est là, et l'accueil toujours bon. »

De petits prospectus sont laissés à ceux qui croisent la route de Cyclo-biblio, afin de laisser voir l'offre culturelle large des établissements.

Originaires de Lituanie, de Belgique, du Danemark et de toute la France, les participants ont vu « de petites bibliothèques qui tiennent grâce à des passionnés, d'autres, comme le Puzzle de Thionville, avec plus de moyens et un projet qui en fait de véritables 3e lieu », résume Aurélie.

Le congrès de l'ABF a déjà eu la réponse à sa question, « Les bibliothèques sont-elles indispensables ? », par l'engagement des professionnels croisés sur la route, qui « savaient tous que leur travail était utile ». En renforçant le lien entre les bibliothécaires, par le contact avec les usagers, Cyclo-biblio a aussi rappelé à Martÿn l'essence du métier et de ses lieux. « Les médiathèques, c'est la connaissance par la culture et par les gens. »

Photographies : ActuaLitté, CC BY SA 2.0