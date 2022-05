Le collectif du photographe JR immortalise lecteurs et livres

Du 9 juillet au 18 septembre 2022, les plages de Seine-Martime accueilleront des vacanciers et locaux à la recherche d'un peu de fraicheur, sans aucun doute, mais aussi des portraits grand format un peu spéciaux. Le département s'associe en effet avec le photographe JR et son collectif Inside Out Project afin de célébrer la lecteur et ceux qui la pratiquent.

« Des portraits de lecteurs seinomarins seront photographiés selon les codes, formats et cadrages de la démarche Inside Out Project puis disposés dans 7 communes participants à Lire à la plage : Le Havre, Fécamp, Veules-les-Roses, Saint-Valery- en-Caux, Criel-sur-Mer, Le Tréport et Jumièges », indique le département de la Seine-Maritime.

Carte des cabanes de Lire à la Plage 2022 © Département de la Seine-Maritime

Le principe est simple, les habitants viennent avec leurs ouvrages favoris pour se faire photographier. Les portraits sont par la suite collés dans l’espace public de manière diffuse ou en mosaïque. Les bibliothèques et médiathèques jouent le rôle de mobilisateurs. 50 à 200 portraits par commune sont ensuite exposés dans l’espace public, détaille le département.

Le photobooth du collectif Inside Out Project sera présent sur trois sites les 15, 16 et 17 juillet 2022 pour animer les cabanes Lire à la plage.

« Portraits de lecteurs », Inside Out Project pour Lire à la plage 2022 © Département de la Seine-Maritime

Rappelons que l'opération Lire à la plage installe chaque année depuis 13 ans des mini-bibliothèques sur les plages du territoire de la Seine-Maritime. Chacune propose gratuitement des prêts de livres, adaptés à tous

les publics.

Ce concept intitulé « Portraits de Lecteurs » sera présenté du 9 juillet au 31 août 2022. En point d’orgue, une projection de portraits de lecteurs sera réalisée sur la Tour des Archives départementales, à partir du 29 août et jusqu'au 18 septembre, pour clore l'opération pendant les Journées européennes du patrimoine 2022.

Photographie : illustration, Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0