Pour les livres des enfants, un camion... bibliothèque

Ici, l'apprentie bricoleuse s'est arrêtée sur un pickup, bien connu des amateurs de films de grands espaces australiens ou américains. La structure de ce bahut permet d'ouvrir une étagère dans le plateau arrière pour accueillir les précieux livres. La porte ouvrante servira également de stockage. De quoi répondre à cette terrible question métaphysique : « Qui suis-je, où vais et regardez dans quelle étagère... »

D'abord, il faut dessiner la future structure, puis mesurer l'espace qui réceptionnera le beau camion dans la chambre de son enfant, afin de déterminer la taille de cette bibliothèque (im)mobile. Et comme le fait notre constructeur, il peut ensuite être intéressant d'esquisser le dessin à sa taille réelle, sur le sol, avec de la craie par exemple, pour s'assurer que tout est juste.

Seconde étape, nécessaire, courir à la quincaillerie la plus proche et récupérer tous les matériaux manquants. Cela pourra être, comme ici, du bois, et ça devra être, des visses, de la colle, une scie, une visseuse... Et bien sûr de quoi vérifier que toutes les mesures sont exactes là encore, et que les proportionnalités seront respectées.

En tant que futur meuble pour enfant, l'esthétique reste primordiale. Avant tout, poncer et nettoyer le tout, de quoi le préparer à la suite. Ensuite, afin d'obtenir la teinte du pickup de Jess, cette dernière a simplement mélangé de la peinture noire avec de l'eau (environ 50/50), avant d'utiliser un chiffon et la frotter sur le bois.

Pour le pare-chocs, elle a également ajouté un peu de peinture supplémentaire à son mélange afin d'obtenir un effet plus sombre. Au sujet des charnières, du blanc cette fois-ci, de quoi rendre une teinte plus grise.

Autre éléments à destination des enfants : la veilleuse. Elle passera par le phare du véhicule immobile. Elles sont ici attachées par des bandes adhésives à l'arrière. Pour remplacer les piles, il suffira de dévisser le capot avant.

DIY: transformer un truc cassé en splendide table pour ses livres

Pour ce qui est des roues, ne pas se compliquer la vie : utiliser des sets de table. Collez en deux ensemble pour ajouter de l'épaisseur, puis les peindre avec de la peinture à tableau. Fixer les roues à l'aide de longs boulons avec deux écrous sur chacun, un de chaque côté du panneau, en laissant un petit espace à partir de la tête, de quoi permettre à la roue de tourner. Enfin, notre bricoleuse en herbe a ajouté une poignée de porte, avant d'accrocher enfin, son tacot au mur.

Votre enfant ou un proche détiendra à présent un bel objet de mobilier, et un emplacement de rangement de ses livres préférés.

Pour découvrir plus de projets, on peut la retrouver sur sa page instagram. Plus de détails sur la construction de ce beau camion sont également à découvrir ici.

Crédits : Jess | DIY Mum (Instagram)