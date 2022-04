De Marguerite Duras à Robbe-Grillet, Alain Resnais et les écrivains

Né le 3 juin 1922 à Vannes, Alain Resnais monte à Paris où il s’inscrit dans un cours de comédie, puis intègre en 1943 l’Institut des hautes études cinématographiques qu’il quitte au bout d’un an. Il tourne de nombreux courts métrages documentaires, sur Van Gogh, l’art africain ou la Bibliothèque nationale de France, et Nuit et Brouillard sur les camps d’extermination nazis.

Il accède au long-métrage en 1959 avec Hiroshima mon amour, sur un scénario de Marguerite Duras. Il travaille ensuite avec d’autres écrivains : Alain Robbe-Grillet pour L’Année dernière à Marienbad, puis Jean Cayrol, Jorge Semprun, Jacques Sternberg...

Mais il ne cesse d’insister sur son amour du théâtre, et à partir de 1986 il signe surtout des adaptations théâtrales, comme Mélo, d’après d’Henry Bernstein, No smoking et Smoking, deux « films jumeaux » à voir dans l’ordre que choisira chaque spectateur, d’après le Britannique Alan Ayckbourn, ou Pas sur la bouche, tiré d’une opérette de 1925.

Son plus grand succès public est On connaît la chanson, en 1997, écrit par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, où les comédiens interprètent des chansons sur la voix des chanteurs originaux comme Eddy Mitchell ou France Gall. Il essayait de surprendre à chaque fois par un film qui ne ressemblait en rien aux précédents.

Resnais a traité du colonialisme, des camps nazis, du péril atomique ou des guerres d’Espagne, d’Algérie et du Vietnam. Dans d’autres films, il a donné libre cours à son goût pour la facétie. Son cinéma a exercé une grande influence internationale, notamment dans le domaine du jeu avec le temps et avec l’imaginaire.

Resnais a aussi été pionnier dans la reconnaissance de la bande dessinée en tant qu’art, et a fait participer à ses films les dessinateurs Bilal, Blutch et Floc’h. Dans ses vingt dernières années, chemise rouge, cravate noire, il ressemblait à un personnage de bande dessinée.