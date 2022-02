14e Prix du Livre d'Humour de Résistance 2022

« Le rire est la cascade sonore par laquelle on reprend son souffle après qu’il a été coupé, légèrement, par une surprise agréable, un trait (d’esprit mais pas toujours), une différence vivace, un entre-deux qui, nous ayant un peu ouvert, nous a permis d’entrecouper le ronron, le sérieux-sériel du travail, la longue continuité avec soi-même. Le rire libère ou plutôt décharge une curieuse charge signifiante dont on a reçu le choc… ».

C’est ainsi que Daniel Sibony nous évoque dans son livre « Les sens du rire et de l’Humour » (Editions Odile Jacob), tout en intégrant les approches de Bergson sur le rire de situation, de Freud sur la levée du refoulement, et de Baudelaire sur le grotesque, donne au rire une dimension et une portée symboliques, transmetteuses de vie, qui engagent notre rapport à l’être, aux autres, à nous-mêmes.

L’on peut à cet égard prendre appui sur un vaste éventail d’exemples, de Devos à Woody Allen, du rire d’Abraham aux Marx Brothers, de l’humour juif ou anglais au rire de la joie .

Ce prix pourrait donc ainsi appeler ce prix « l'Arc-en-Ciel des Humours » en reprenant ainsi toutes ses couleurs comme l'humour noir qui est la forme la plus pure, la plus liée à la mort et la plus et la plus magnifiquement scandaleuse de l'humour mais qui est loin d'en être la seule.

On peut donc ainsi attribuer à l’humour et à ses livres d'autres couleurs, avec définition et exemples : jaune comme l'autodérision, vert comme la fausse naïveté, gris comme le monde vu par un dépressif, rouge comme la révolte changée en éclat de rire, violet comme le blasphème en robe de cardinal, bleu comme le délire déguisé en banalité quotidienne, caméléonesque comme la parodie, blanc, enfin, comme l'euphémisme cocasse, les phrases absurdes ou les pirouettes de dandy suicidaire.

N'oublions jamais le rôle cathartique, conjuratoire et libérateur du rire. Selon Romain Gary : « L’humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l’homme sur ce qu’il lui arrive. »

La sélection est la suivante :

Pablo Mira, Pour une France plus mieux

Charlie Hebdo, L’humour en fête

Etienne Mourlon, L’humour face au handicap

Léo Campion, Le cul à travers les âges

Albert Robida, De la satire à l’anticipation

Jean-Louis Debré, Quand les politiques nous faisaient rire

Julie Mamou-Mani, PTDR

Etienne Lécroart, Petit manuel d’humour en toute circonstance

Chantal Knecht, Les Marx Brothers par eux-mêmes

Le rythme, l’humour et la psychanalyse

Christophe Geudin & Jérémie Imbert, Le cinéma de Benoît Delépine et Gustave Kervern

Régis Debray, Eclats de rire

Xavier Panon, Drôles de présidents !

Marianne Granier, Si la mouette est rieuse, c’est que le thon a de l’humour

Jean-François Marmion, Brèves de nains, La vérité sort de la bouche des enfants

Caroline Lhomme, Bienvenue dans mon demi-monde

Charline Vanhoenacker, Aux vannes, citoyens

Julien Colliat, Anthologie de la répartie

Rire sans foi ni loi ?

Tony Maggio & Stéphanie Scudiero, Si l’on m’apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier

Roro le costaud, Et pourtant… ça roule

Laure Flandrin, Le rire

Rire à pleines dents

Stéphane Harig, L’humour du soldat allemand dans la Grande Guerre

Saki, Le parlement infernal

Freddy Raphaël, Rire pour réparer le monde

