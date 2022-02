D'un vide-maison au musée, le parcours d'un dessin perdu d'Albrecht Dürer

Les New-Yorkais ont pu admirer, au cours d'une exposition organisée par la maison de vente aux enchères Agnews, un dessin authentique d'Albrecht Dürer, retrouvé et identifié récemment aux États-Unis. The Virgin and Child with a Flower on a grassy Bench, soit La Vierge et l'enfant portant une fleur sur un banc d'herbe, est découvert par un amateur de brocantes et autres objets anciens, en 2017, dans le Massachusetts.

Il découvre le dessin au cours d'un vide-maison, organisé au domicile de l'architecte Jean-Paul Carlhian après le décès de ce dernier. Il partage ensuite sa trouvaille avec un libraire du coin qui, tout en reconnaissant la signature d'Albrecht Dürer, entrepose l'œuvre dans sa boutique.

Ce n'est que deux ans plus tard que Clifford Schorer, collectionneur de Boston, croise la route du dessin oublié. Parti les mains vides à une fête, il s'arrête chez le fameux libraire pour y dénicher un cadeau de dernière minute. Au cours de la conversation, le commerçant mentionne son ami en possession d'un dessin de Dürer... « D'une manière générale, plus on en fait des caisses, moins le résultat est à la hauteur », explique Schorer à CNN. « Si quelque me dit qu'il a un de Vinci, je suis à peu près sûr d'être déçu. »

Pas cette fois : Schorer commente auprès du propriétaire, resté anonyme, qu'il s'agit « soit du faux le plus convaincant, soit d'un chef-d’œuvre ».

Un dessin authentique

Actionnaire de la maison de vente Agnews, Clifford Schorer a voulu prendre les précautions nécessaires avant d'annonce la redécouverte d'un dessin original d'Albrecht Dürer. Il a donc pris le temps de consulter de nombreux experts, notamment Jane McAusland, spécialiste reconnue du papier, qui a certifié la présence du trident et de l'anneau, les emblèmes de la famille Fugger, mécène de Dürer. Le Dr. Christof Metzger, pointure en ce qui concerne l'œuvre de Dürer, a pour sa part reconnu le trait du grand maitre.

Au bout du compte, La Vierge et l'enfant portant une fleur sur un banc d'herbe pourrait valoir plus de 10 millions $, au bas mot, d'après les estimations de tous ces spécialistes. Réalisé autour de 1503, probablement, le dessin pourrait avoir servi à la conception d'une aquarelle célèbre de Dürer, La Vierge parmi une multitude d'animaux, conservée par le palais Albertina, à Vienne.

Pour son exposition, la maison Agnews a réuni plusieurs pièces remarquables du maitre allemand, comme La Crucifixion.

Les dessins originaux d'Albrecht Dürer inconnus sont particulièrement rares, mais il semblerait que les brocantes soient un bon endroit pour commencer ses recherches : en 2016, un archéologue français à la retraite avait ainsi découvert une pièce signée Dürer au détour d'une brocante de Sarrebourg...

via London Art Week

Photographie : Albrecht Dürer, The Virgin and Child with a Flower on a grassy Bench, vers 1503, Agnews