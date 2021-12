À l'âge de 17 ans, elle distribue des milliers de livres aux enfants malades

Pour célébrer son 16e anniversaire, Emily Bhatnagar a reçu le pire cadeau qu’il soit : apprendre le cancer de la thyroïde de stade 4 de son père. Cette maladie a entraîné une série de difficultés pour la famille. Par elle-même, la jeune fille a décidé de prendre soin de son père, qu’elle considère comme son « meilleur ami », en le nourrissant par sonde ou encore en surveillant ses besoins médicaux.

Mais son investissement familial ne s’est pas arrêté à cela. Dès qu’un temps libre lui était accordé entre ses études et les soins de son père, elle allait soutenir la boulangerie de sa mère, Monsoon Kitchens, à Gaithersburg (Maryland), « [essayant] de faire tout ce qu’[elle pouvait] ». Et pourtant, la jeune fille ne s'est pas arrêtée là.

Apprendre à survivre grâce à la lecture

Atteinte de dépression, d’anxiété et d’un trouble de l’alimentation, qui lui a valu une hospitalisation pendant plusieurs mois, la jeune fille s’est réconfortée grâce à la lecture. « Les livres m’ont toujours égayé lorsque j’avais besoin d’un ami pendant la récréation ou que je voulais de l'occupation pendant le déjeuner. Les livres étaient mes compagnons », a-t-elle expliqué. Les livres d’Ivy + Bean d’Annie Barrows et la série La Sélection de Kierra Cass (trad. Madeleine Nasalik, Pocket Jeunesse) l’ont accompagnée partout.

C’est précisément ce réconfort qu’elle souhaitait apporter en lançant la collecte de livres For Love and Buttercup [Pour l’Amour et le Bouton d'or]. Son but était de collectionner — via une liste de souhaits Amazon — des livres neufs ou légèrement utilisés pour les enfants de tous âges, afin de les distribuer aux établissements de santé du District de Columbia, du Maryland et de la Virginie.

Initialement lancée sur le site de son quartier Nextdoor, l'initiative a été portée par des centaines de voisins qui lui ont offert des cartons entiers de livres qu’ils déposaient devant sa porte d’entrée. Depuis juillet, l’étudiante a déjà récolté plus de 7000 livres. Au lancement de son initiative, elle destinait ces plaisirs littéraires uniquement aux services pédiatriques traitant le cancer, mais grâce à l’importante participation elle a pu les distribuer à tous établissements de santé accueillant des enfants.

Pour le personnel hospitalier, ils représentent un cadeau inestimable, notamment pour les patients recevant des soins continus. « Ici, à Children's National, nous traitons les enfants qui restent à l'hôpital pendant de longues périodes. La lecture aide à les distraire et accélère le temps », a déclaré Allie Slocum, en charge de la bibliothèque familiale des patients et coordinatrice des ressources au Children’s National Hospital, dans un échange avec le Washington Post.

Dimanche 19 décembre, juste avant de célébrer les fêtes donc, le personnel d’Innova Health System en Virginie a récupéré 1400 livres, un cadeau d’une grande valeur. Fadi Saadeh, directeur général de la santé communautaire à la clinique Inova Cares pour les familles sous ou non assurées, a expliqué que le « livre est vraiment précieux. C’est une petite chose qui peut avoir un grand impact ». Il a aussi reconnu les effets de l'initiative d'Emily sur les patients de son institution, expliquant que beaucoup d’entre eux « n’ont peut-être pas accès aux livres ».

Les efforts semblent voués à se prolonger puisque la jeune fille a décidé de faire don de plusieurs centaines de livres à une école primaire de Baltimore sous-financée, et devrait bientôt faire don de 100 autres et de cartes manuscrites au MedStar Georgetown University Hospital.

Une initiative qui devient familiale

La maladie de son père s’étant stabilisé durant l’été, il a accompagné sa fille et sa femme le 5 octobre dernier pour livrer 2215 livres, ainsi que des notes manuscrites et des marque-pages faits main à l’hôpital national pour enfants de DC. « Je suis tellement fier d’elle et je suis sûr que tous ces enfants apprécient également ces livres », s’est exprimé avec enthousiasme son père.

La mère de la jeune fille, Jyoti Bhatnagar, estime que, depuis le début de la collecte de livres, sa fille s’est ouverte au monde et a « trouvé sa voie ». Elle ne cache pas son admiration « de la voir s'investir pour répandre la joie ».

Effectivement, la santé personnelle de la jeune fille s’est elle-même améliorée grâce à ce processus vertueux. Elle a expliqué que le sentiment qu’elle a en distribuant les livres collectés est « la meilleure chose qui soit ». À tel point qu’elle utilise son propre argent de poche, accumulé à partir des pourboires gagnés en travaillant dans la boulangerie familiale, pour acheter des livres et ainsi contribuer en personne à l’initiative. « La collecte de livres a été vraiment thérapeutique, cela me donne une raison d’être », souligne encore Emily Bhatnagar.

