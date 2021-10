Quand les policiers font des dons de livres à la bibliothèque

La lecture contribue à créer une conscience collective de l’honnêteté et de la justice, qui permet de lutter contre la criminalité. C’est ce qu'estiment les carabiniers du commandement provincial de Palerme, qui ont donné des livres aux bibliothèques des quartiers de la ville, notamment les plus difficiles, où la criminalité est la plus répandue.

Des livres pour combattre la criminalité

Le mois dernier, dans le cadre du Zen Book Festival, le premier festival littéraire réalisé dans le quartier Zen de Palerme, un certain nombre de livres pour enfants, publiés par les carabiniers, ont été livrés à la bibliothèque de Giufà.

Cette initiative a été accompagnée d’autres dons. En particulier, les commandants des quartiers de Palerme Centro, Piazza Marina et Brancaccio, qui sont des zones difficiles de la ville, ont fait don de plusieurs livres publiés par les forces armées aux bibliothèques pour enfants.

Et cela donne un espoir de plus à ceux qui doivent lutter tous les jours pour ne pas tomber dans la criminalité. Car la renaissance d’un tissu social ne dépend pas seulement de la lutte contre l’illégalité, mais aussi de la création d’espaces où les jeunes peuvent se rencontrer et s’épanouir culturellement.

crédit photo : djedj CC 0