Prix Meetic 2021 : quand littérature et rencontres ne font plus qu’un

France Culture et Arte créent le Prix de l’essai Et maintenant ?, du nom du festival international des idées de demain imaginé par les deux chaînes. Ce festival, précédé dès le 12 octobre d’un grand questionnaire adressé à la jeunesse, aura lieu le 29 novembre à la Maison de la Radio et de la Musique, en ligne et dans plusieurs lieux partenaires. L’un des temps forts du festival sera la remise du 1er Prix de l’essai Et maintenant ? France Culture-Arte.