Abdulrazak Gurnah, Prix Nobel de littérature 2021

L'Académie suédoise a une nouvelle fois surpris le monde entier, en remettant le Prix Nobel de littérature à l'écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah, absent de tous les pronostics, très nombreux à l'approche de l'annonce de la récompense.

L'institution a salué l'œuvre de l'auteur, et son « regard pénétrant, sans compromis et empli de compassion, sur les effets du colonialisme et le devenir des réfugiés, confrontés au fossé entre les cultures et les continents ».

Né à Zanzibar (Tanzanie) en 1948, Abdulrazak Gurnah a quitté sa terre natale en 1968, pour poursuivre ses études au Royaume-Uni : il en gardera un sens aigu de l'exil et du déracinement, qu'il mettra en scène dans ses romans. Professeur au Nigéria puis en Grande-Bretagne, il est un fin connaisseur de la littérature africaine, puisqu'il a signé des Essays on African Writing, en deux volumes.

Remarqué sur la scène littéraire anglophone avec Paradis (1994, traduit en français en 1999 aux éditions du Rocher par Anne-Cécile Padoux), sélectionné par le Prix Booker, Abdulrazak Gurnah a notamment reçu le Prix RFI Témoin du monde en 2007 pour Près de la mer (traduit par Sylvette Gleize, Galaade Éditions). Adieu Zanzibar, un autre de ses livres, a été traduit en français, toujours par Sylvette Gleize, et également chez Galaade Éditions.

Abdulrazak Gurnah est le premier écrivain tanzanien à recevoir le Prix Nobel de littérature : il permet aussi au continent africain de compter un lauréat de plus, après Wole Soyinka (Nigéria) en 1986, Naguib Mahfouz (Égypte) en 1988, puis Nadine Gordimer et J. M. Coetzee (Afrique du Sud), en 1991 et 2003.

L’an passé, crise sanitaire oblige, rien n’avait eu lieu comme prévu pour les prix scientifiques et de littérature : ils avaient été remis dans le pays de résidence des lauréats. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale, qui se reproduit en 2021 : Abdulrazak Gurnah recevra donc sa récompense en Angleterre, puisqu'il réside à Brighton.

Prestigieuse récompense

Le Prix Nobel de littérature a récompensé, au cours de son histoire, une majorité d'auteurs anglophones, 31 au total en comptant Gurnah. La France figure toutefois en tête des pays accueillant le plus de lauréats, 15, en tout, dont le premier de l'histoire de la récompense, Sully Prudhomme, en 1901.

Le Prix Nobel de littérature récompense chaque année un auteur ou une autrice, depuis 1901. Comme l'a écrit dans son testament le chimiste Alfred Nobel, si un lauréat est choisi, c'est qu'il « a fait la preuve d'un puissant idéal », c'est-à-dire que son œuvre a su rendre de grands services à l'humanité.

La prestigieuse récompense s'intègre au sein des Prix Nobel, qui distinguent des personnalités dans différentes catégories (physique, chimie, physiologie ou médecine et paix). Le Prix Nobel de littérature est décerné par l'Académie suédoise, une des académies royales de Suède, qui peut être comparée à l'Académie française.

La médaille d’or et le diplôme du Nobel sont accompagnés de 9 millions de couronnes suédoises (environ 865.000 €).

Abdulrazak Gurnah succède à Louise Glück, poétesse américaine, 16e femme distinguée par le Prix Nobel de Littérature et saluée par l'Académie suédoise pour « sa voix incontestablement poétique, qui, d'une beauté austère, rend universelle l'existence individuelle ».

Parmi les plus célèbres Prix Nobel de Littérature, signalons notamment Rudyard Kipling (1907), Selma Lagerlöf (1909), George Bernard Shaw (1925), Thomas Mann (1929), Hermann Hesse (1946), André Gide (1947), Albert Camus (1957), Gabriel García Márquez (1982), Wole Soyinka (1986), Toni Morrison (1993) ou encore J. M. G. Le Clézio (2008).

Photographie : illustration, OZinOH, CC BY-NC 2.0