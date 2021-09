Batman et Le Seigneur des Anneaux sur les planches - de timbres

Outre-Manche, la British Royal Mail a fait appel aux services du dessinateur britannique Jim Cheung, qui a représenté toute une galerie de personnages aux côtés du Chevalier noir. On retrouve ainsi Robin, Nightwing, Batgirl, Alfred, Batwoman, le Joker, l'Homme-Mystère, Catwoman, Harley Quinn et le Pingouin.

La Justice League est aussi représentée, avec Superman, Batman à nouveau, Wonder Woman, et des duos formés par Shazam et Supergirl, Green Lantern et Flash, ou encore Aquaman et Cyborg.

Une quarantaine de déclinaisons ont été imaginées par la Royal Mail, pour capitaliser au mieux autour de ces personnages cultes.

De l'autre côté du globe, c'est Le Seigneur des Anneaux que l'on fête, et plus précisément les vingt ans de la sortie de La Communauté de l'Anneau, le premier film de la trilogie de Peter Jackson, sorti en 2001.

Illustratrice et sculptrice ayant travaillé sur les films de Jackson, Sacha Lees était toute désignée pour signer les illustrations voulues par les services postaux locaux. Elle a représenté des scènes et personnages iconiques du premier film, comme l'affrontement entre Gandalf et le Balrog, le Nazgul lancé à la poursuite des Hobbits, Arwen ou encore La Comté.

Ici aussi, différentes déclinaisons des timbres commémoratifs sont proposées.