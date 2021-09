Prix de la littérature arabe 2021 : 8 livres sélectionnés

La sélection du Prix de la littérature arabe 2021 :

Les Corps célestes (traduit de l’arabe par Khaled Osman) de Jokha Alharthi (Oman), éditions Stéphane Marsan

La Théorie des aubergines de Leïla Bahsaïn (Maroc), éditions Albin Michel

Monsieur N. (traduit de l’arabe par Philippe Vigreux) de Najwa M. Barakat (Liban), éditions Actes Sud

Le Silence des horizons de Beyrouk (Mauritanie), éditions Elyzad

Un jour idéal pour mourir (traduit de l’arabe par Lofti Nia) de Samir Kacimi (Algérie), éditions Actes Sud

Dernière oasis de Charif Majdalani (Liban), éditions Actes Sud

Le Cas critique du dénommé K (traduit de l’arabe par Simon Corthay) d’Aziz Mohammed (Arabie Saoudite), éditions Actes Sud

Un détail mineur (traduit de l’arabe par Stéphanie Dujols) d’Adania Shibli (Palestine), éditions Actes Sud

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe. Ce prix (doté de 10.000 €) promeut l’oeuvre (roman ou recueil de nouvelles) d’un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou traduit en français et publié entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021.

Le jury, présidé par Pierre Leroy, directeur général délégué de Lagardère SA et PDG de Hachette Livre, réunit Nada Al Hassan, spécialiste du patrimoine culturel ; Mahi Binebine, peintre et écrivain ; Mustapha Bouhayati, directeur de la Fondation Luma à Arles ; Gilles Gauthier, ancien ambassadeur de France au Yémen, traducteur des livres d’Alaa El Aswany ; Kaoutar Harchi, écrivain ; Pauline Hauwel, Secrétaire Générale Adjointe du groupe Lagardère et directrice de cabinet de Hachette Livre ; Houda Ibrahim, auteur et journaliste à Radio France Internationale (RFI) ; Alexandre Najjar, écrivain et responsable de L’Orient littéraire et Nathalie Sfeir, responsable de rayon à la librairie-boutique de l’IMA.

En 2020, le Prix de la littérature arabe avait récompensé Abdelaziz Baraka Sakin pour son roman Les Jango (Éditions Zulma), traduit de l’arabe (Soudan) par Xavier Luffin.

