Le marchand Suleyman n'a aucun droit sur moi, la loi fait de nous des hommes et des femmes libres. Tu entends, Zarifa ? Libres ! Ouvre les yeux, le monde a changé, mais toi tu continues d dire "monseigneur" et "mon maître". Dans le village d'Awafi, à Oman, vivent trois soeurs, toutes à marier. Maya, épouse Abdallah qui s'éprend d'elle au premier regard. Asma se marie à Khaled par sens du devoir. Quant à Khawla, l'insoumise qui lit des romans d'amour, elle décline les demandes de tous ses soupirants, espérant le retour de l'homme auquel elle a été promise depuis son enfance. Ces trois femmes, leurs ancêtres et leurs descendants, sont les témoins des mutations qui s'opèrent dans la société. Ce roman en spirale, à la construction sophistiquée, raconte l'émancipation d'un pays à travers les amours et les deuils d'une famille omanaise. Premier roman de langue arabe récompensé par le Man Booker International Prize et premier roman d'une auteure omanaise traduit en langue anglaise, Les Corps célestes révèle une auteure majeure, d'envergure internationale.