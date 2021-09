Le cas critique du dénommé K.

En poste dans une société pétrochimique, un jeune saoudien observe avec mépris les ambitions d'ascension sociale de ses collègues et de son entourage. Pour dissimuler sa mélancolie, il s'isole pour lire Hemingway, Thomas Mann, Knut Hamsun, Tanizaki ou Murakami, et pour écrire ses pensées, à la façon de Kafka dans son Journal. Mais au moment où il se dit qu'il n'a finalement pas grand-chose à dire, un changement irrévocable survient qui va bouleverser sa vie. Ce premier roman de l'écrivain saoudien Aziz Muhammad, publié en 2017, est l'un des plus remarquables de la littérature arabe de ces dernières années.