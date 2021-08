Cartographie : les livres jeunesse favoris des lecteurs de chaque pays du monde

Dans un souci de lisibilité, l'équipe de ToyZone a pris le soin de cartographier le livre pour enfants le mieux noté d'un écrivain local pour chaque pays. Les titres ont ensuite été alignés, par continent ou zone géographique, comme sur l’étagère d’une bibliothèque…

Voici un aperçu des livres pour enfants les mieux notés en Amérique du Nord :

La plupart des livres pour enfants les plus populaires en Amérique du Nord sont des publications récentes. Or TheToyZone a déniché un classique vintage au Costa Rica. La Hoja de Aire (La feuille faite d'air, 1968) de Joaquín Gutiérrez, un court roman mélancolique sur un acteur qui revient au Costa Rica à la recherche de la femme qu'il aime. Il a été traduit en anglais, portugais, russe, ukrainien, polonais et bulgare.

Anne of Green Gables, par Lucy Maud Montgomery, est le livre le plus ancien de la liste, datant de 1921 - il a récemment été adapté en série, sous le titre Anne with an E. Mais c'est un livre plus moderne qui est le plus connu : Wonder de R.J. Palacio, a été publié en 2012, et obtient la palme du livre pour enfants préféré des États-Unis. Un ouvrage qui nous encourage à apprécier la beauté des choses qui nous entourent.

Dans le cas de l’Amérique du Sud, c’est Ana Maria Machado, avec plus de 100 livres à son actif, qui est sacrée autrice favorite des enfants au Brésil. Nina Bonita, le mieux noté de ses ouvrages, est l’histoire d'un lapin blanc qui veut être noir, comme une fille dont il croise la route.

Au Chili, Papelucho de Marcela Paz est le livre pour enfants le plus populaire, mais aussi le plus ancien, publié en 1947.

Enfin, Dailan Kifki est le livre pour enfants préféré en Argentine : ce classique de 1966 de María Elena Walsh a été traduit en anglais sous le titre An Elephantasy, par Pushkin Children’s Books.

Au Moyen-Orient et en Asie centrale, le livre iranien یک هلو هزار هلو (La pêche abondante, 1969) de Samad Behrangi est le mieux noté. Dans ce conte magique pour adolescents, deux garçons s'occupent d'un pêcher stérile qui ne produira des fruits que pour eux. L’auteur y dépeint la vie d'enfants pauvres et a utilisé des thèmes allégoriques pour critiquer le régime du Shah.

Mais le livre le mieux noté de la région est celui de Marina Abrams, née au Kazakhstan, illustré par l'artiste tadjik Farrukh Negmatzade. Le « récit folklorique » du livre intègre des histoires sur un garçon de la montagne tadjik dans une ancienne culture d'Asie centrale.

Sukumar Ray (1887-1923) est « le plus célèbre praticien indien du non-sens littéraire », si bien que son oeuvre est souvent comparé à celui de Lewis Carroll. Le plus ancien livre phare dans le reste de l’Asie et en Océanie est un recueil de ses poèmes et histoires de 1977 organisé par son fils, le célèbre cinéaste Satyajit Ray : সমগ্র শিশুসাহিত্য (« La littérature jeunesse complète »).

Then (Ensuite), écrit par Morris Gleitzman, raconte l'histoire de l'orphelin juif Felix et de sa meilleure amie Zelda, qui ont été capturés pendant l'occupation nazie de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le livre pour enfants le plus populaire d'Australie.

Enfin, à Taiwan, le deuxième volume de la série Peasprout Chen de Henry Lien est le livre pour enfants le plus populaire.

Plusieurs pays africains ont un livre favori, avec une note parfaite de 5 sur 5. Mais le livre le mieux noté, avec un nombre important de critiques, est Her Own Two Feet, co-écrit par Meredith Davis. La protagoniste, Rebeka Uwitonze, est une jeune fille rwandaise née avec les pieds bots. « J'étais si heureuse parce que je savais que ma vie ne serait pas oubliée », expliquait Rebeka. « Je pourrais la partager avec tout le monde et ils seraient encouragés par mon histoire. »

Akata Warrior de Nnedi Okorafor est le livre pour enfants le plus populaire du Nigeria, et avec près de neuf mille notes, c'est le livre le plus connu sur cette carte.

Notre voyage livresque prend fin en Europe, où l’on apprendra sans surprise que Harry Potter est le livre pour enfants préféré du Royaume-Uni. Mais avez-vous entendu parler de Таємний агент Порча і козак Морозенко. Таємниці лісею « Кондор », un classique pour enfants tout droit venu d’Ukraine, publié en 1966 ? Cette histoire amusante suit un lapin, un hérisson et leurs camarades de classe. Il est signé par l'auteur Vsevolod Nestayko.

Le favori de la Pologne est Run, Boy, Run d'Uri Orlev, une histoire de survie plutôt sombre, à propos d'un orphelin fuyant les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Et comment ne pas remarquer Tomo, le deuxième livre d'images de la série Moomin écrit par Tove Jansson, qui est le plus ancien livre de cette sélection ? Il a été publié pour la première fois en 1960 et est le livre pour enfants le plus populaire en Finlande.

Enfin, le livre favori en France, selon les données de Goodreads, est le petit album Le livre avec un trou de Hervé Tullet, qui invite les enfants à dessiner tout ce qui provient de leur imagination dans ce trou blanc au milieu de la page...

Source : TheToyZone