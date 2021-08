Non, Twitter n'est pas pour Cormac McCarthy

Un certain Terry fascine depuis le 31 juillet dernier les utilisateurs du réseau social Twitter. Ce jour-là, l'auteur américain Cormac McCarthy, 88 ans, auteur de Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme et La Route, Prix Pulitzer, le fait connaître au monde entier — ou presque.

Dans un message publié sur le réseau social — McCarthy n'est pas très bavard sur celui-ci —, l'auteur explique « Mon chargé des relations publiques me harcèle à propos de mon usage irrégulier de ce réseau infernal / Il m'explique que l'engagement est en berne et que les chiffres sont à la baisse et ceci et cela on s'en fout / Voilà / J'ai écrit un tweet / Terry es-tu content ». Le tout sans ponctuation, que McCarthy n'utilise pas sur Twitter.

Le tweet écrit par-dessus la jambe a évidemment rencontré un fameux succès. Cormac McCarthy, aussi étonné que Terry, a priori, s'est amusé de cette popularité inattendue dans une réponse.

« Ma petite-fille m'explique que lorsqu'un tweet est populaire on y ajoute souvent une redirection vers un son de nuage [sound cloud, référence au site Soundcloud, qui permet de partager des créations musicales, NdR] / Terry m'a appelé extatique pour me confirmer que c'est bien la coutume / Je ne comprends rien à ce que cela veut dire et je n'ai pas envie de passer plus de temps sur internet pour apprendre ses rites », confesse l'auteur.

L'instant de grâce de l'écrivain américain sur Twitter a connu son apothéose avec l'intervention de Stephen King en personne, bien plus à l'aise sur le réseau. Ce dernier a déclaré que si Terry n'était pas satisfait par le message de McCarthy, celui-ci avait fait la journée du Maître de l'horreur...

Et McCarthy de répliquer : « Dans sa quête aveugle des statistiques Terry insiste pour que je réponde avec un jeu de mots une blague ou un compliment banal / De quoi êtes-vous le roi, Stephen ? / Voilà Terry / J'ai fait d'une pierre trois coups / Maintenant laisse-moi tranquille avec mon gin du dimanche matin »

Le Prix Nobel de Twitterature n'est plus très loin...

Photographie : Javier Bardem dans l'adaptation de Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme