Les nouveaux lauréats du Prix Le Goût des sciences 2021

Pour cette 12e édition, parmi les six nominés, les deux nouveaux lauréats du Prix ont été récompensés vendredi 9 juillet 2021, lors d’une cérémonie spéciale filmée.

Pour le prix du livre scientifique, c’est Evelyne Heyer, professeure d’anthropologie génétique au Muséum national d’Histoire naturelle, qui a été récompensée pour son ouvrage L’Odyssée des gènes, publié aux éditions Flammarion.

Le résumé d'après son éditeur :

Les gènes sont une fascinante machine à remonter le temps depuis que nous savons faire « parler » non seulement l’ADN des Sapiens actuels, mais aussi celui de nos lointains ancêtres. En nous faisant partager les derniers résultats des laboratoires comme ses péripéties sur le terrain, Évelyne Heyer dévoile un récit qui semblait à jamais inaccessible : celui de l’aventure humaine. Ou comment une espèce, qui s’est séparée des chimpanzés il y a 7 millions d’années à peine, a pu conquérir la planète. Dans cette grande fresque, vous cheminerez aux côtés de cousins disparus tels Néandertal et Denisova, ou du mystérieux peuple des steppes qui aurait imposé les langues indo-européennes. Au gré des migrations et des mélanges, vous suivrez les juifs de Boukhara, les armées de Gengis Khan ou encore ce millier de « filles du Roy » envoyées par Louis XIV peupler la Nouvelle-France – et aïeules de bon nombre de Québécois… Vous embarquerez avec les esclaves africains depuis leurs pays d’origine, que révèlent les tests génétiques. Une odyssée qui éclaire aujourd’hui nos différences et façonnera demain notre avenir.

Une extraordinaire histoire collective dont nous sommes tous les héritiers.

Quant au prix du livre scientifique jeunesse, il a été décerné à Bertrand Fichou, rédacteur en chef des magazines Youpi et Images doc du groupe Bayard, et à Florent Grattery, cinéaste et illustrateur, pour leur ouvrage La naissance du monde en cent épisodes, publié aux éditions Bayard jeunesse.

Le résumé d'après son éditeur :

Comment est né le monde ? Comment sont apparues les étoiles, les galaxies, la Terre ? Et la vie, que sait-on de ses premiers instants ? Est-elle vraiment sortie de l’eau ? Quelles espèces étranges ont parcouru les grands déserts avant que ne surgissent les premiers dinosaures ? Comment les humains ont-ils apprivoisé le feu, inventé le langage, découvert l’amour ? Nourri par les découvertes scientifiques les plus récentes, ce livre déroule le fil du temps, de la formation des premiers atomes jusqu’à l’apparition des premières civilisations. Une histoire complexe, racontée de manière claire et accessible aux lecteurs de 7 à 77 ans. Et un sacré bout de chemin à parcourir : 14 milliards d’années en cent épisodes. C’est l’aventure de la vie, une succession de surprises, d’essais ratés, d’invention à succès, qui ont jalonné la grande histoire de l’Évolution. Un livre à lire à haute voix, soir après soir, comme on le faisait autrefois à la veillée, ou pourquoi pas jour après jour, en classe. Car comprendre d’où l’on vient donne encore plus de saveur à notre existence. Cette grande histoire du monde, c’est la nôtre. Partageons-là !

Dans le cadre de cette dernière récompense, trois ouvrages sont retenus par le jury, puis soumis chaque année à une classe du collège La Cerisaie à Charenton-le-pont.

Le prix Le goût des sciences, prix littéraire de référence dans le domaine du livre scientifique, a pour objectif de promouvoir l'écrit scientifique pour le rendre accessible au plus grand nombre. De fait, il traduit l'ambition réaffirmée par la loi de programmation de la recherche de reconnaître la relation science-société comme une dimension à part entière de l'activité scientifique. Il récompense un ouvrage littéraire destiné à un public de 9-13 ans, permettant de se familiariser avec les questions scientifiques.

Pour cette nouvelle édition, deux bibliothèques du département du Lot se joignent à eux pour élire l’ouvrage vainqueur : la médiathèque de Pradines et la bibliothèque de Labastide-Murat. Cette participation s’inscrit dans le cadre du projet "cultive ta science" porté par le département du Lot, l’association Carrefour des Sciences et des Arts et la bibliothèque départementale, dont l’objectif est de créer des passerelles entre lecture publique et culture scientifique.

Les lauréats du prix Le goût des sciences reçoivent comme trophée la chouette de Pompon, une reproduction à l’identique de la Jeune chouette sculptée par François Pompon en 1918. Cet animal, qui symbolise la science et le savoir, est l’emblème de nombreuses institutions comme l’École polytechnique.

ActuaLitté vous propose de regarder la diffusion de la cérémonie :

Evelyne Heyer (autrice), Xavier Müller (contributeur), L'Odyssée des gènes, éditions Flammarion, 9782081428225, 22,90 €

Bertrand Fichou, Florent Grattery (auteurs), Aurélien Barrau (préfacier), La naissance du monde en cent épisodes, éditions Bayard jeunesse, 9791036304903, 19,90 €