Les curieux marque-pages personnalisés de Vincent Van Gogh

Il aura fallu plus d'un siècle et une certaine dose de chance pour découvrir cette bande de papier, de 28 centimètres sur 5, glissée dans un livre paru en 1869, Histoire d’un Paysan, d'Émile Erckmann et Alexandre Chatrian. Sur celle-ci, trois dessins, l'œuvre d'un certain Vincent Van Gogh.

« Je pense qu'il s'agissait d'un marque-page », estime Teio Meedendorp, responsable de la recherche au Musée Van Gogh auprès de The Art Newspaper. « Cela serait étrange de dessiner ainsi sans raison, et il s'adapte parfaitement au livre dans lequel on l'a trouvé », estime-t-il.

L'ouvrage a sans doute été envoyé par Van Gogh en 1883, a priori en juin, à son ami peintre Anthon van Rappard. « Je pense que tu trouveras le Erckmann-Chatrian à ton goût », assure-t-il dans un courrier du 15 juin, où il le prévient de l'expédition de l'ouvrage. Histoire d’un Paysan propose un récit de la Révolution française du point de vue d'un paysan alsacien, avec des illustrations signées par Théophile Schuler.

Le livre est resté en possession de van Rappard jusqu'à sa mort, en 1892, puis de sa famille, qui l'a finalement vendu au musée en 2019, marque-page inclus. La page de garde de l'ouvrage est signée « Vincent ». L'amitié entre les deux hommes prendra fin en 1885, après une sévère critique d'Anthon van Rappard sur une lithographie de Van Gogh : de rage, ce dernier déchirera un portrait de cet ancien ami, réalisé l'année précédente.

Le marque-page, intitulé Three sketches of a woman walking, a sitting man and a sitting woman, aurait été réalisé en 1881, mais cette bande de papier ne semble pas être un exemple isolé dans l'œuvre de Vincent Van Gogh. Les collections du musée d'Amsterdam en proposent en effet plusieurs, comme Sketches of a Man and of a Woman on a Road ou Sketches of a Man Working and a Horse, qui présentent tous le même format vertical, mais auraient été dessinés en 1890.

Grand lecteur, Van Gogh avait peut-être pris l'habitude de personnaliser ses marque-pages...

Photographies : les trois dessins de Three sketches of a woman walking, a sitting man and a sitting woman

Montage de trois bandes de papier, avec Three sketches of a woman walking, a sitting man and a sitting woman, Sketches of a Man Working and a Horse et Sketches of a Man and of a Woman on a Road

Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)