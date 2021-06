De nouveaux lauréats récompensés par le Trophée Presse Citron 2021 

À l’occasion de la Semaine de la Presse et des Médias, l’École Estienne organise, en partenariat avec la BnF et la Mairie du 13e, la 28e édition du Trophée Presse Citron. Créé en 1993 par l’Ecole Estienne, le concours a pour objectif de soutenir et de développer le dessin de presse.

Le Trophée Presse Citron{BnF est un concours national ouvert à deux catégories : professionnels et étudiants.

La première met en lice les meilleurs dessins d’actualité publiés dans l’année tandis que la seconde s’adresse aux étudiants des cent-ving écoles d’art et de design de France, français comme étrangers. Les uns votent pour les autres et à l’arrivée, les meilleurs dessins de chaque catégorie sont primés et exposés. Information non-négligeable, la BnF offre une dotation à chacun des étudiants primés.

En décidant de s’associer avec la Bibliothèque nationale de France, en 2014, l’Ecole Estienne et son partenaire vise à « mettre le talent des étudiants des écoles d’art au service de l’humour et de l’intelligence et faire se rencontrer dessinateurs de presse professionnels et étudiants ». En partenariat avec l’Ecole Estienne et la mairie du 13e arrondissement, la BnF a organisé la remise de prix de cette nouvelle édition du Trophée Presse Citron BnF 2021.

Pour cette 28e édition, la catégorie étudiante a récompensé Laura Gaydon, en école d’art à Metz, et Clara Grimbert à l’INP de Paris. Toutes deux ont traité de thématiques très contemporaines de manière engagée.

Laura Gaydon

Clara Grimbert

Du côté des professionnels, le Trophée Presse Citron a récompensé Mata Hari (Siné Mensuel, février 2021) et Delambre (Le Canard enchaîné, printemps 2020). A l'instar du dessin réalisé par Clara Grimbert, tous deux dénoncent la dureté - voire le paradoxe - des restrictions sanitaires. Une dénonciation qui n'est que l'aboutissement logique des inquiétudes, retranscrites par les dessins de la dernière édition.

Mata Hari, Siné Mensuel n° 104, février 2021

Delambre, Le Canard Enchaîné, printemps 2020

Vous pouvez retrouver ici tous les meilleurs dessins professionnels de l’année.