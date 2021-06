Pétition : pour que Jeff Bezos, “tyran maléfique”, RESTE dans l'espace

Défié en septembre dernier par une librairie en Lausanne, Jeff Bezos, légendaire multimilliardaire, fondateur de l’honorable Amazon, est de nouveau pris à parti par une pétition, intitulée « Petition To Not Allow Jeff Bezos Re-Entry To Earth ». Autrement dit, que Jeff ne soit pas autorisé à revenir sur Terre, et qu'il reste donc à graviter dans l'espace.

Elle est adressée à Blue Origin, entreprise créée en 2000 par le miliardaire qui développe de nouvelles technologies permettant d’abaisser le coût d’accès à l’espace – objectif plutôt paradoxal quand on sait que le ticket du siège à bord du premier vol suborbital de Blue Origin a été remporté à 28 millions de dollars.

En effet, samedi dernier, Blue Origin a ouvert sa billetterie en mettant aux enchères son tout premier ticket, vers l’infini et l’au-delà, pour prendre place à bord de New Shepard, aux côtés de Jeff Bezos et de son frère Mark, invité surprise. La navette décollera le 20 juillet prochain.

Le voyage durera 11 minutes au-delà de la ligne de Karman, qui définit la limite entre l’atmosphère terrestre et l’espace.

Comparé à Lex Luthor, personnage fictionnel de l’univers DC et ennemi juré de Superman, avec qui il partage son imposant égo et son argent, Jeff Bezos est aussi qualifié de « tyran maléfique assurant une domination mondiale ». La pétition dénonce sa collaboration immorale avec l’homme d’affaires Jeffrey Epstein, célèbre par son implication dans l’affaire éponyme concernant un réseau de prostitution et un trafic de mineurs, et qui a été retrouvé pendu.

En marge de cette première accusation, la pétition rattache le fondateur d’Amazon à l’Ordre du Temple, ordre religieux et militaire issu de la chevalerie chrétienne du Moyen Âge, et de cette manière, aux Francs-maçons, secte réputée pour ses histoires sordides.

Au total, la pétition a déjà recueilli 10 238 signatures mais elle espère bien ne pas s'en ternir là. Cette supplique pour laisser Jeff dans les étoiles serait d’ailleurs « peut-être notre dernière chance avant qu’ils n’activent les puces 5G et procèdent à une prise de contrôle massive [de la population] ».