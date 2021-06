Un éditeur indépendant en tête de la « cinquina » du Prix Strega 2021

ll y a eu plusieurs coups de théâtre lors du vote pour les cinq lauréats (la « cinquina ») de la LXXVème édition du Prix Strega, le prix littéraire italien le plus ancien et le plus commenté d’Italie. Le vote s'est tenu pour la première fois au Théâtre romain de Bénévent, et non à la Casa Bellonci à Rome, résidence traditionnelle. Emanuele Trevi est en tête avec son Due vite, 256 voix, publié par la maison d'édition indépendante Neri Pozza, alors que l'écrivaine Teresa Ciabatti qui était l'une des favorites de la course finale, n’a pas été retenue avec Sembrava bellezza (Mondadori).

Emanuele Trevi à la tête du classement

Cette dernière, soutenue par Sandro Veronesi, qui a remporté la dernière édition du prix avec Il colibrì (publié en France par Grasset) avait déjà été proche de le remporter en 2017 avec La più amata (Mondadori). Aussi Emanuele Trevi a failli remporter le prix il y a dix ans avec Qualcosa di scritto (Ponte alle Grazie, publié en France par Actes Sud en septembre 2013, Quelque chose d’écrit).

Cette fois il a dédié sa première place dans le classement à l'éditeur Luigi Spagnol, un grand éditeur italien décédé en juin 2020 « Même l'autre fois, j'étais premier et j'ai perdu. Mais je suis heureux. C'est un beau travail que Neri Pozza a fait (...) », a expliqué l'auteur à l’agence de presse Ansa.

Il travaille actuellement au Meridiano (une collection de la maison d’édition Mondadori qui rappelle, dans la forme et les intentions, La Pléiade) sur Philip Dick avec Emmanuel Carrère. Dans Due vite, qui est un roman et aussi une sorte d'autobiographie, il raconte l'amitié qui l'a lié à deux écrivains morts prématurément, Rocco Carbone et Pia Pera.

Edith Bruck, gagnante du Prix Strega Jeunes

En deuxième position se trouve Edith Bruck avec Il pane perduto (La nave di Teseo), qui a remporté 221 voix, suivie de près par Donatella Di Pietrantonio avec Borgo sud (Einaudi), 220 voix. Edith Bruck a reçu le Premio Strega Giovani 2021, décerné par un jury composé de 600 lycéens italiens et étrangers. Elle l'a dédié « aux nombreux enfants que j'ai rencontrés dans les écoles pendant de nombreuses années, qui me rendent la pareille par leurs lectures et je continuerai aussi longtemps que j'aurai du souffle » (Ansa).

Survivante d'Auschwitz, de Dachau et de Bergen-Belsen, elle retrace sa vie dans le livre, depuis sa déportation dans les camps de concentration, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, jusqu'à aujourd'hui, car aujourd'hui « il est encore plus important de garder la mémoire des choses ».

Une présélection à dominante féminine

Dans Borgo Sud, Donatella Di Pietrantonio, déjà lauréate du Prix Campiello en 2017, raconte l'histoire de la sororité, en reprenant le fil de l'histoire d'Arminuta et Adriana (écrite dans le livre L’Arminuta, Einaudi 2017, publié en 2018 par les éditions du Seuil, La revenue) qui, devenues adultes, doivent désormais affronter des nouvelles épreuves.

La quatrième place est ensuite occupée par Giulia Caminito avec L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), 215 voix, dans lequel la jeune écrivaine raconte à la première personne ce que le passage à ce nouveau siècle a signifié pour ceux qui ont aujourd'hui trente ans, comme elle, dans la province de Rome, sur le lac de Bracciano, où elle est née.

Et en cinquième position se trouve Andrea Bajani avec Il libro delle case (Feltrinelli), 203 voix, dans lequel il raconte l'histoire d'un « je » indéterminé, construit à travers les maisons qu'il a habitées. Rappelons que Caminito et Bajani sont également en lice pour le prix Campiello 2021.

La course est maintenant lancée pour la finale, qui se déroulera le 8 juillet 2021 au Nymphée de Villa Giulia, dans le respect des règles anti-Covid. Trevi est le favori mais, comme nous a appris l’histoire du prix, nous pouvons nous attendre à de nouvelles surprises…