Les timbres La Fontaine : 400 ans, et toutes ses dents 

Bénéficiant dès 1658 du prestigieux mécénat de Fouquet, il lui resta fidèle même après sa chute, mais dut s’accommoder d’une situation moins brillante et se mettre à la recherche d’autres protecteurs. Après quelques essais passés plus ou moins inaperçus, il connut son premier succès littéraire à seulement 43 ans, avec la parution en 1665 des Contes et nouvelles en vers, puis du premier recueil de Fables en 1668.

La fortune considérable que rencontrèrent ces deux ouvrages l’incita à éditer deux autres recueils de Fables en 1678-1679 et 1693, dédiés à Madame de Montespan et au petit-fils de Louis XIV, le duc de Bourgogne, et à faire paraître en 1674 sans privilège ni permission ses licencieux Nouveaux Contes, dont la vente fut aussitôt interdite. Tenu à l’écart de la faveur royale, il lui fallut attendre 1684 pour entrer à l’Académie française.

Partagé entre Paris, siège de la vie littéraire et lieu de résidence de ses divers protecteurs, et Château-Thierry, où l’appelait sa charge de maître des eaux et forêts, il profita sans doute de ses séjours dans sa ville natale pour composer une grande partie de son œuvre. L’hôtel dont il avait hérité de son père et qu’il fut contraint de vendre en 1676, aujourd’hui transformé en musée, conserve le souvenir de son cabinet de travail.

Le poète mourut le 13 avril 1695 à Paris. Il laisse derrière lui une œuvre au rayonnement international et à l’origine d’une abondante création artistique.

