Le Prix François Morellet 2021 attribué à Orlan, pour son Strip-tease

Ce mardi 13 avril, la Commission Jeune public de l’Académie Charles Cros et son président Alain Fantapié ont eu le plaisir de remettre le Grand Prix 2020 ex-aequo à deux parutions : La Bergère aux mains bleues, d’Amélie-les-crayons, Pierre-Luc Granjon et Samuel Ribeyron et Comme c’est étrange !, du duo Söta Sältä (Elsa Birgé et Linda Edsjö).