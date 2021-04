Iman Mersal, lauréate du prix Sheikh Zayed Book Award, en Littérature

Le Sheikh Zayed Book Award est l’un des Prix littéraires du monde arabe le plus prestigieux et le mieux doté. Sa principale mission est de promouvoir et rendre hommage aux intellectuels, chercheurs, autrices et auteurs, traducteurs, éditeurs et institutions qui ont apporté une contribution significative à la littérature, aux sciences sociales, à la culture et aux savoirs modernes liés au monde arabe.

Iman Mersal

Le Prix est ravi de communiquer pour la première fois en France et prend l’initiative d’une aide financière à la traduction et la promotion auprès des éditeurs français qui souhaiteront traduire de l’arabe les œuvres finalistes dans les catégories Littérature et Littérature jeunesse.

Les huit gagnants toutes catégories seront honorés lors d’une cérémonie virtuelle fin mai en direct de la foire du livre d’Abu Dhabi et se verront remettre une médaille d’or, un certificat de mérite et une somme de 170.000 euros chacun. La personnalité de l’année, qui sera révélée fin avril, se verra remettre une médaille d’or, un certificat de mérite et une somme de 230.000 euros.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Jeune auteur est décerné à l’auteure saoudienne, le Dr. Asma Muqbil Awad Alahmadi pour son étude critique Eshkalyat Al Thaat Al Saredah Fee Al Rwayah Al Nesaayah Al Saudiah (Les problèmes du récit de soi dans le roman féministe saoudien [1999 - 2012]) publiée par Arab Scientific Publishers Inc. en 2020.

Ce livre retrace la place croissante des femmes écrivaines en Arabie saoudite, la représentation des femmes dans les romans saoudiens et les thèmes clés tels que l’identité, l’appartenance et la lutte des femmes pour la réalisation de soi. L’auteure décrit comment ces romans ont brisé le stéréotype de la femme passive, « sortant du silence pour entrer en action et exercer une influence ». Le jury a souligné que ces romans féminins sont devenus « une plate-forme où les femmes sont amenées à raconter leur histoire, explorer leur moi intérieur et exercer leur droit à la liberté d’expression et à l’indépendance ».

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Littérature Jeunesse est décerné à l’auteur tunisien Mizouni Bannani pour Rehlat Fannan (Le voyage d’un artiste) publié par Dar Al Mua'nasa Publishing en 2020.

Dans ce livre, les oiseaux peuvent parler alors qu’ils volent à travers le monde, invitant le lecteur à un voyage sur les ailes de l’imagination. Les juges ont décrit comment le livre « riche en images, se déroule lentement, mais de manière passionnante, et est imprégné d’imagination ».

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Édition est décerné à La Maison d’édition libanaise Dar Al Jadeed.

Cette maison d’édition a été fondée à Beyrouth en 2000 par l’écrivain et traducteur libanais Lokman Slim et l’éditrice Rasha al Ameer, avec un intérêt unique pour les sujets longtemps oubliés dans l’édition arabe.

Les jurés ont particulièrement apprécié les collections de poésie et les anthologies de poètes arabes de premier plan mises en valeur dans la maison et ont fait l’éloge des nouvelles éditions innovantes d’œuvres classiques, de son ambition littéraire et intellectuelle et de son engagement à soutenir les jeunes écrivains émergents.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Culture arabe dans une autre langue est décerné à la chercheuse américaine Tahera Qutbuddin pour Arabic Oration : Art and Function, publié en 2019 par Brill Publishers.

L’ouvrage explore la manière dont l’oraison, avec le Coran et la poésie, a été fondatrice dans la tradition littéraire arabe la plus ancienne. Les juges ont salué la « familiarité exceptionnelle de l’auteur avec la littérature arabe classique et sa maîtrise des études et des théories de la tradition orale [qui] lui ont permis d’articuler clairement les différents aspects de l’oraison : structure, style, types et fonction (religieuse, politique, intellectuelle, sociale ou militaire) ».

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Traduction est décerné au traducteur anglais Michael Cooperson pour Impostures de Al-Hariri, traduit de l’Arabe vers l’anglais par Library of Arabic Literature en 2020.

Cooperson décrit Impostures comme « l’une des œuvres de fiction les plus populaires de l’arabe pré-moderne », racontant les aventures de l’éloquent vagabond Abu Zayd. Les juges ont salué « une approche audacieuse, mature et innovante de la traduction qui a permis à Michael Cooperson de comprendre Maqamat Al-Hariri plus intimement que quiconque et de l’apprécier comme un trésor du patrimoine arabe ».

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Critique littéraire et artistique est décerné au chercheur tunisien Khelil Gouia pour son étude critique Massar al Tahdeeth fil Funoon al Tashkeeliyya men al Ursooma ela al Lawhah (L’évolution de l’art du gribouillage à la peinture) publiée aux Editions Mohammad Ali en 2020.

Ce livre est une exploration de l’histoire de l’art tunisien depuis l’émergence de l’« Ursooma », qui est une forme d’art islamique basée sur la peinture sur verre, jusqu’à la peinture au sens contemporain du terme, qui a émergé au début du XXe siècle.

Le Sheikh Zayed Book Award dans la catégorie Contribution au développement des nations est décerné au chercheur égyptien Saeed El-Masri pour son étude al Este'la Bayn al Folklore wal Majal al Dini (L’histoire de l’arrogance : entre foi et folklore) publiée chez Batana Publishing & Distribution en 2019.

Le livre explore les racines de ce phénomène dans le folklore ainsi que dans les groupes de l’islam politique qui ont attisé l’esprit d’arrogance de manière à contribuer à la propagation de l’extrémisme, de la haine et du sectarisme.

Le Dr Ali bin Tamim, président du Centre de la langue arabe d’Abu Dhabi et secrétaire général du Sheikh Zayed Book Award, a déclaré à propos des lauréats: « En tant que l’un des principaux prix culturels du monde arabe, nous sommes fiers de soutenir un paysage éditorial international florissant et nous sommes heureux de constater que les lauréats viennent de cinq pays du monde entier. Les juges ont été particulièrement impressionnés par la diversité des genres, l’étendue des sujets et l’ambition des chercheurs et des écrivains représentés ici. Les lauréats de cette année soulignent la profondeur et le prestige du prix dans le monde arabe et au-delà. Nous saluons leur réussite et attendons avec impatience de découvrir d’autres œuvres superbes dans les années à venir ».

L’auteur franco-libanais Amin Maalouf, lauréat de la personnalité culturelle de l’année 2016, a commenté : « En ces temps difficiles, il est plus important que jamais de se concentrer sur les livres et sur les valeurs culturelles. Elles seules peuvent nous fournir la boussole morale dont nous avons si désespérément besoin pour avancer les yeux grands ouverts ».

Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi, a déclaré : « Depuis sa première édition en 2006, le Sheikh Zayed Book Award s’est révélé être un phare de la culture et de la littérature, reconnu et respecté au niveau international. À travers ce prix inspirant, nous honorons la mémoire du père fondateur de notre nation, feu Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dont la vision ambitieuse pour les EAU était intrinsèquement liée aux pierres angulaires que sont la culture, la connaissance et le développement humain ».