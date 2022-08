Aux États-Unis, le procès d'un éditeur “qui assoit sa domination

Cadres supérieurs, agents littéraires, économistes, éditeurs et auteurs se sont succédés à la barre, devant la juge Florence Y. Pan, pour apporter au cours des deux dernières semaines des observations, témoignages et dépositions sur leurs métiers respectifs et le fonctionnement de l'industrie de l'édition. Les discussions se sont particulièrement arrêtées sur les montants des avances proposées aux auteurs pour obtenir les droits de publication de leurs textes, en particulier les plus élevés.

Le vendredi 19 août, dernier jour des audiences, l'avocat John Read, pour le Department of Justice, a défendu l'action judiciaire entreprise par les pouvoirs publics, considérant que « la meilleure protection pour les auteurs restait la concurrence ». D'après le principal argument du plaignant, le rachat de Simon & Schuster par Penguin Random House réduirait ainsi le nombre de concurrents au sein de l'industrie, avec un effet mécanique, la baisse des montants des avances.

Malgré les témoignages de la défense dépeignant une industrie de l'édition largement soumise aux aléas du succès, avec des avances parfois largement inférieures aux recettes des livres publiés, Read a assuré que le procès « ne portait pas sur la passion des éditeurs pour les livres et les auteurs, mais sur le plus puissant éditeur, Penguin Random House, qui assoit sa domination ».

Gros sous et projections

L'évocation récurrente des avances supérieures à 250.000 $ par le ministère de la Justice s'explique, selon Read, par les auteurs auxquels elles sont proposées. De gros vendeurs, assurément, qui représenteraient 2 % des auteurs publiés aux États-Unis seulement, mais pourraient peser jusqu'à... 70 % du chiffre d'affaires d'un groupe comme PRH ou Simon & Schuster. D'après Markus Dohle, PDG de PRH, 4 % des titres publiés par le groupe en constituent 60 % du chiffre d'affaires total.

Autrement dit, un géant capable d'attirer ces auteurs avec une trésorerie conséquente ou une absence de concurrence solide n'en deviendrait que plus puissant sur le marché. Ce montant symbolique a été copieusement critiqué par la défense, qui aurait préféré un seuil à 50.000 $, jugé plus représentatif de la diversité éditoriale et des possibilités laissées à d'autres éditeurs de moindre taille pour s'offrir un potentiel best-seller.

Le rôle et l'influence des agents littéraires ont également été remis au centre des discussions ce 19 août, avec le déroulé des derniers arguments des parties. Si le ministère de la Justice estime que leur pouvoir, déjà limité, est en déclin, face à une offre pléthorique, PRH assure que ces acteurs ont des stratégies affutées, mais aussi des possibilités multipliées par le nombre de cas différents, justement. À chaque auteur, à chaque texte sa négociation, en quelque sorte. Bill Petrocelli, avocat de PRH, a encore ajouté que les agents stimulaient la compétition entre les maisons d'un même groupe, ce qu'une projection des parts de marché [présentées par groupe, NdR] ne reflétait pas.

L'avocat de Simon & Schuster, Stephen Fishbein, s'est pour sa part contenté de défendre le choix de PRH par la société mère Paramount, assurant qu'il était « le meilleur pour les auteurs », étant donné la spécialisation du groupe dans l'édition et sa capacité à proposer d'imposantes avances, avec des moyens de promotion conséquents.

Le verdict de la juge Florence Y. Pan est attendu au cours de l'automne, sans doute au mois de novembre prochain.

