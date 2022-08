Procès Penguin Random House : “Tout est aléatoire dans l’édition”

Concernant non seulement le monde de l’édition, mais aussi la façon dont le gouvernement gérera la consolidation des entreprises à l’avenir, l’issue du procès sera connue vers automne. « Les auteurs sont la pierre angulaire de l’édition », a soutenu le DOJ durant tout le procès. « Le projet d’acquisition de Simon & Schuster par Penguin Random House entraînerait un préjudice substantiel pour eux, en particulier les auteurs de best-sellers. »

Les avocats de PRH et S&S ont réaffirmé devant la cour fédérale que le gouvernement n’était pas parvenu à prouver que leur fusion de 2,18 milliards $ mettrait à mal la rémunération des créateurs, quels qu'ils soient. La transaction ne devrait donc pas être entravée au prétexte d’un potentiel risque pour la concurrence, les preuves manquantes.

L’avocat de PRH, Daniel M. Petrocelli, a souligné que durant le procès, le Ministère de la justice américaine s’était « rétracté de manière significative ». De fait, la préoccupation première – une fusion qui mènerait à de plus faibles avances pour un groupe donné d’auteur – aura fait long feu. Le tout à la faveur d’un nouvel argument d’après lui, mettant en valeur un « adoucissement » général de la compétition pour l’acquisition de droit.

Outsiders ou experts

Pourtant, la perspective que PRH et S&S fusionnent et constituent un conglomérat monstre, les deux groupes se sont continuellement présentés comme des outsiders décousus – de petits artisans faisant de leur mieux pour survivre dans un marché difficile. Lors des prémices de la fusion des deux géants en 2020, ils affirmaient même qu'un tel super groupe fournirait aux éditeurs impuissants l’effet levier nécessaire pour repousser la toute-puissance d’Amazon.

Depuis, des emails internes ont été révélés révèle Vox. Le PDG de PRH, Markus Dohle y admet n’avoir « jamais adhéré à cet argument » et que l’un des « objectifs » de l’après-fusion PRH-S&S serait, au contraire, de devenir un « partenaire d’exception » d’Amazon. Lors du procès, les éditeurs ont pourtant tenu leur rôle et mis en avant leur impuissance face aux caprices des grandes entreprises, doublé d’un marché irrationnel.

Markus Dohle affirmait : « Tout est aléatoire dans l’édition. Le succès est aléatoire. Les best-sellers sont aléatoires. C’est pourquoi nous sommes la Random House ! » Et de poursuivre, en décrivant les équipes de PRH comme autant « d’investisseurs providentiels dans nos auteurs, leurs rêves et leurs histoires ». Selon lui, aucune véritable corrélation n'existe entre les livres bénéficiant d'importantes avances et les chiffres de ventes réels de ces mêmes titres.

Un gouvernement difficile à tromper

Le gouvernement n'a pas gobé le récit : les éditeurs sont des opérateurs avisés qui savent pertinemment ce qu’ils font. La question restait donc de savoir quelle histoire était la plus convaincante, afin de déterminer les restrictions qu'autorise la loi antitrust américaine.

Les deux représentations de l'industrie recèlent d'ailleurs une part de vérité. Si le marché du livre est réellement imprévisible, les éditeurs sont assez rodés pour garantir leurs profits. C’est ainsi que les PDG de l’édition justifient traditionnellement leurs énormes salaires : ils sont censés être ceux qui savent comment gagner de l’argent dans un univers irrationnel.

Plus qu’un monopole, le DOJ craignait que PRH-S&S ne forme un monopsone : l’exact opposé. Plutôt que de craindre une augmentation des prix des livres, il se questionnait sur le devenir des avances allouées versées aux auteurs. De tels cas sont historiquement rares. Si le DOJ sort vainqueur de cette action en justice, en découlera un précédent majeur dans la manière dont les États-Unis limitent les fusions de grosses entreprises.

Défendre le travailleur plutôt que l'acheteur

Un monopsone est parfois appelé monopole de l’acheteur. À l’inverse du monopole qui fixe un marché avec un seul vendeur qui peut facturer ce qu’il veut, un monopsone est un marché avec un seul acheteur qui peut fixer son prix comme bon lui semble. Dans un cas comme dans l’autre, les lois de l’offre et de la demande sont faussées en faveur d’une partie, par rapport à l’autre.

Si les deux géants de l’édition unissaient leurs forces, ils publieraient ce que le Wall Street Journal estime à un tiers de tous les livres aux États-Unis chaque année. Le gouvernement allait même plus loin, prenant l’exemple des « best sellers anticipés » : des livres pour lesquels les éditeurs paient une avance de 250.000 $ et plus. Et dont les entreprises s’attendent bien entendu à ce qu’ils se vendent très bien, une fois en librairies. Sur un tel marché, un PRH-S&S aurait une part de 50 %, se plaçant devant le deuxième plus grand éditeur : HarperCollins qui en posséderait alors moins de la moitié.

Pour un avenir meilleur?

De quoi prouver que ces parts de marché combinées procureront à la superstructure les moyens d’acheter des livres d’auteurs avec une concurrence minimale. Conclusion : des avances de plus en plus faibles, poussant les auteurs à accepter des offres de plus en plus basses. Mais PRH et S&S nient cette possibilité, assurant que la fusion n’entraînerait aucun changement de ce point de vue.

Les avocats avançait qu'au sein d'une même entreprise, les éditeurs enchérissent en permanence les uns contre les autres pour le même livre. Et ils continueraient de le faire même si les deux groupes devenaient une seule entité. Mieux : ils disposeraient de ressources plus importantes et seraient alors en mesure d’offrir des avances plus importantes qu’auparavant.

Difficile de prédire donc comment Florence Pan, juge responsable de l’affaire, statuera sur la situation d'ici quelques mois.

Crédits photo : Penguin Random House - Frankfurt Buchmesse 2015 - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)