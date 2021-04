Prix allemand de Non-Fiction 2021 : 8 titres nommés

Le Prix Allemand de Non-Fiction, dont il s'agit de la première édition cette année, est décerné par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (la Fondation pour la culture du livre et l’incitation à la lecture de l’Association des Éditeurs et Libraires Allemands). Il est doté de 42.500 € au total. Le Prix Allemand de Non-Fiction vient récompenser un ouvrage de non-fiction de langue allemande particulièrement pertinent pour le débat sociétal.

Selon la porte-parole, les ouvrages « s’appuient sur des expériences et connaissances très diverses et, loin de se reposer sur celles-ci, explorent par l’écriture des domaines toujours nouveaux. Ils sont animés par leur esprit critique, leur curiosité et une certaine forme d’obstination. Avides de connaissances plus que de certitudes, ils posent des questions plus vastes que leur sujet et sont une source d’inspiration pour un large lectorat soucieux d’apprendre ».

Les titres nommés sont :

Heike Behrend, Menschwerdung eines Affen (Matthes & Seitz Berlin, octobre 2020)

Asal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin (Hoffmann und Campe, février 2021)

Jürgen Kaube, Hegels Welt (Rowohlt Berlin, août 2020)

Andreas Kossert, Flucht – Eine Menschheitsgeschichte. Von der auflärung bis heute (Siedler, octobre 2020)

Daniel Leese, Maos langer Schatten. Chinas Umgang mit der Vergangenheit (C.H.Beck, octobre 2020)

Michael Maar, Die Schlange im Wolfspelz: Das Geheimnis großer Literatur (Rowohlt, octobre 2020)

Christoph Möllers, Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik (Suhrkamp, septembre 2020)

Mai Thi Nguyen-Kim, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit (Droemer Knaur, mars 2021)

Font partie du jury, outre Kia Vahland : Klaus Kowalke (librairie Lessing & Kompanie), Tania Martini (die tageszeitung), Jeanne Rubner (Bayerischer Rundfunk), Denis Scheck (ARD), Hilal Sezgin (autrice indépendante) et Barbara Stollberg-Rilinger (Wissenschaftskolleg zu Berlin, Institut d’études avancées de Berlin).

Le jury choisira parmi les 8 titres nommés le meilleur ouvrage de non-fiction de l’année. Le prix sera proclamé le 14 juin 2021 à Berlin. Le lauréat se verra remettre la somme de 25.000 €. Les sept finalistes recevront 2500 € chacun. La remise du prix aura lieu au Forum Humboldt, dans le Château de Berlin.

Le Prix Allemand de Non-Fiction est marrainé par Monika Grütters, Déléguée du gouvernement fédéral à la Culture et aux médias. Il est principalement doté par la Deutsche Bank Stiftung (Fondation de la Deutsche Bank) et bénéficie du soutien de la Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss (la Fondation du Forum Humboldt, Château de Berlin). La Deutsche Welle soutient le Prix Allemand de Non-Fiction en assurant sa promotion en Allemagne et à l’étranger.

