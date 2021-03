David Diop et Éric Vuillard en lice pour l'International Booker Prize 2021

La sélection complète de l'International Booker Prize 2021 :

I Live in the Slums de Can Xue, traduit du chinois par Karen Gernant et Chen Zeping (Yale UP)

At Night All Blood Is Black de David Diop, traduit du français par Anna Moschovakis (FSG)

The Pear Field de Nana Ekvtimishvili, traduit du géorgien par Elizabeth Heighway (Peirene Press)

The Dangers of Smoking in Bed de Mariana Enríquez, traduit de l'espagnol par Megan McDowell (Hogarth)

When We Cease to Understand the World de Benjamín Labatut, traduit de l'espagnol par Adrian Nathan West (NYRB)

The Perfect Nine: The Epic Gikuyu and Mumbi de Ngũgĩ wa Thiong'o, traduit du kikuyu par l'auteur (New Press)

The Employees d'Olga Ravn, traduit du danois par Martin Aitken (Lolli Editions)

Summer Brother de Jaap Robben, traduit du néerlandais par David Doherty (World Editions)

An Inventory of Losses de Judith Schalansky, traduit de l'allemand par Jackie Smith (New Directions)

Minor Detail d'Adania Shibli, traduit de l'arabe par Elisabeth Jaquette (New Directions)

In Memory of Memory de Maria Stepanova, traduit du russe par Sasha Dugdale (New Directions)

Wretchedness d'Andrzej Tichý, traduit du suédois par Nichola Smalley (And Other Stories)

The War of the Poor d'Éric Vuillard, traduit du français par Mark Polizzotti (Other Press)

125 ouvrages ont été proposés pour cette édition 2021 de l'International Booker Prize. L'année dernière, la récompense était revenue à Marieke Lucas Rijneveld pour The Discomfort of Evening (De avond is ongemak en version originale), traduit et publié au Royaume-Uni par Faber.

La prochaine sélection sera annoncée le 22 avril, et le nom du lauréat connu le 2 juin prochain.

La récompense est dotée à hauteur de 50.000 £, à partager entre l'auteur ou l'autrice, et le traducteur ou la traductrice.

Photographie : David Diop (capture d'écran) et Éric Vuillard (Jean-Luc Bertini, CC BY SA 4.0)