Jeunesse : Gulli s'associe au Prix Coup de Pouce des Premières Lectures

Si l’année 2020 a imposé à chacun un radical changement de rythme de vie, les initiatives pour faire vivre la lecture ont fleuri sur les réseaux sociaux et le web. Vleel, pour "Varions les éditions en Live", a créé une forme de rencontres, uniquement via Instagram et You tube, qui a rencontré un vrai public. Avec la volonté d’explorer le monde de l’édition et de donner une visibilité aux maisons et aux auteurs que l’on voit moins, parfois peu médiatisés. Et très logiquement, la naissance d’un Prix a suivi, récompensant un titre et un éditeur indépendant. La première sélection est désormais annoncée.