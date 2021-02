L'ouvrage jeunesse de l’actrice Lupita Nyong'o va être adapté par Netflix

Publié en anglais par Simon & Schuster Books puis par Scholastic en français, le livre est rapidement devenu un best-seller du New York Times. L’ouvrage a ensuite remporté un Coretta Scott King Illustrator Award of Honor et un NAACP Image Award, récompensant une œuvre à destination de la jeunesse.

Le résumé proposé par l’éditeur pour Sulwe :

Sulwe a la peau noire comme le ciel de minuit. Elle est plus foncée que tous les autres membres de sa famille. Elle est aussi plus foncée que tout le monde à son école. Tout ce que Sulwe souhaite, c’est être belle et avoir le teint aussi clair que celui de ses parents. Mais un soir, une aventure magique dans le ciel lui ouvrira les yeux et changera tout... Dans cet album magnifiquement illustré, l’actrice Lupita Nyong'o crée une histoire chaleureuse qui inspirera les enfants à apprécier la beauté sous toutes ses formes.

L’histoire de Sulwe résonne directement avec l’expérience personnelle de Lupita Nyong'o. « En grandissant, j’étais mal à l’aise dans ma peau foncée. J’ai rarement vu quelqu’un qui me ressemblait dans les pages de livres et de magazines, ou même à la télévision », a déclaré l’actrice dans un communiqué. « Sulwe est un miroir pour que les enfants à la peau sombre se voient, une fenêtre pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec le colorisme, pour éprouver compassion et empathie, et une invitation pour tous ceux qui se sentent différents et invisibles à reconnaître leur beauté et leur valeur innées. »

Récompensée par un oscar pour son rôle dans Twelve Years a Slave en 2014, Lupita Nyong'o a récemment joué dans US, film d’horreur de Jordan Peele. « Je suis ravi que le livre soit adapté en une comédie musicale animée qui, nous l’espérons, inspirera les enfants du monde entier à célébrer leur caractère unique », conclut l’actrice.



Via Collider

Crédit photo : Lupita Nyong'o - CC BY 2.0