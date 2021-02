Le Prix Place Ronde 2020 salue Gaëlle Josse pour Une femme en contre-jour

Sous la houlette de Jean-Marc Vantournhoudt, Président du Centre Régional de la Photographie (CRP) de Douchy les Mines, un jury composé de lecteurs et de lectrices a élu le livre de Gaëlle Josse parmi une sélection de huit ouvrages.

Le résumé de l'éditeur pour Une femme en contre-jour :

Alors qu'elle vient de décéder, à 83 ans, dans le plus grand anonymat, les photos de Vivian Maier, pleines d'humanité et d'attention envers les démunis et les perdants du rêve américain, sont retrouvées par hasard dans des cartons oubliés au fond d'un garde-meuble de la banlieue de Chicago. Elle n'aura donc pas connu la célébrité, ni l'engouement planétaire qui accompagne aujourd'hui son travail d'artiste. Elle a mené une vie de solitude et de pauvreté, lestée de lourds secrets familiaux et d'épreuves. Personnalité complexe et parfois déroutante, femme libre et perdante magnifique dont le destin s'écrit entre la France et l'Amérique, elle avait choisi de vivre les yeux grands ouverts. Vivian Maier, une femme en contre-jour est le portrait de cette invisible, photographe de génie qui n'a pas vu la plupart de ses photos et qui, pour payer son loyer, gardait des enfants.