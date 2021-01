Angoulême : 8 titres dans la sélection du Prix du Public France Télévisions

Le Prix Jean Sainteny décerné chaque année par l’Académie des Sciences Morales et Politiques est destiné à couronner un ouvrage concernant le développement politique, économique et culturel. Mais il consacre également ceux traitant des relations internationales, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique, dans l’esprit que fut celui de l’action de Jean Sainteny.