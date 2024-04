Le Prix des lycéens d'Île-de-France dévoile ses trois lauréats 2024

Chaque année, la Région Île-de-France organise ce prix pour permettre à environ 1200 élèves de découvrir la littérature contemporaine et d'élire leurs œuvres et auteurs préférés. Pour cette édition, les modalités ont changé : les récompenses ont été attribuées selon le genre littéraire plutôt que l'ouvrage favori de chaque département. Ainsi, tous les élèves ont étudié une seule et même sélection régionale de 9 œuvres, et 3 ont été récompensées selon leur genre littéraire respectif.

La remise des prix a eu lieu le mercredi 3 avril 2024 au Grand Rex, à Paris, en présence des jeunes jurés et près de 800 lycéens Franciliens. Chaque jeune juré a reçu un bon d'achat « chèque lire » de 18 € à utiliser dans une librairie partenaire.

Voici le palmarès du Prix littéraire des lycéens 2023-2024 :

Lauréat bande dessinée : Mon Ami Pierrot de Jim Bishop, aux éditions Glénat. Originaire de Seine-Saint-Denis, Jim Bishop a réalisé trois bandes dessinées et a été récompensé pour ses œuvres, notamment en tant que Talent Cultura 2022-2023 et en recevant le Prix Tour d'ivoire en 2022 et le Prix de la BD France Bleu. Mon Ami Pierrot raconte l'histoire de Cléa, une fille de la noblesse promise à un bel avenir aux côtés du fils du comte de l'Eau, Berthier. Mais lorsqu'elle rencontre Pierrot, un magicien des rues, son cœur chavire et elle le suit dans son antre caché au milieu de la forêt, découvrant un monde merveilleux. Pendant ce temps, Berthier se lance à sa recherche.

Lauréat poésie : De la plume et de l’épée de Souleymane Diamanka, aux éditions Points/Seuil. Souleymane Diamanka est un poète-slameur et acteur franco-sénégalais. Il a fait ses débuts dans un groupe de hip-hop, Djangu Gandhal, puis s'est tourné vers le slam avec le collectif 129H et la poésie, avec quatre recueils à son actif. Dans De la plume et de l’épée, il dénonce les guerres et les crises du début du XXIe siècle, utilisant la parole poétique comme rempart contre la violence et invoquant le rêve comme moyen d'ouverture au monde.

Lauréat roman : Tibi la blanche de Hadrien Bels, aux éditions L’Iconoclaste. Hadrien Bels, originaire de Marseille, a été vidéaste et réalisateur avant de se tourner vers la littérature. Il a connu le succès avec son premier ouvrage, Cinq dans tes yeux, paru en 2020. Tibi la blanche suit trois lycéens de milieux sociaux différents à la veille du baccalauréat : Tibilé, qui rêve d'obtenir son diplôme et d'étudier en France, Issa, qui aspire à devenir styliste malgré ses mauvais résultats, et Neurone, excellent élève et secrètement amoureux de Tibilé.

